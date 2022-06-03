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BERKAY AKÇAY 'TÖVBE' İLE BOMBA GİBİ GELİYOR

Pop Müzik güçlü sesi Berkay Akçay, bomba gibi bir şarkıyla yaza  merhaba dedi. 'Sar Beni', 'Yalnızım', 'Günahkar', 'Dönmelisin', 'Kasten', 'Başımın Belası' eserleriyle bilinen şarkıcının  'Tövbe' adlı  teklisi dijital platformlarda çok beğenildi. Beste fabrikatörü olarak bilinen sanatçı  bu zamana kadar 45 şarkıya imza attı.  'Tövbe' eserinin ardından söz ve müzikleri kendisine ait olan şarkılardan oluşan albümünü sevenleriyle buluşturacak.

03 Haziran 2022 Cuma 15:11
BERKAY AKÇAY 'TÖVBE' İLE BOMBA GİBİ GELİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başarılı sanatçının, dijital platforma yerini alan 'TÖVBE' eserinin sözleri Berkay Akçay ve Süleyman Demirci'ye, mix mastering'i Akmal Azimov'a, şarkının klip yönetmenliğini ise Cem Yolyapan üstlendi.

Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Müzik Bestecilik bölümünden 2010 yılında  lisans  derecesiyle mezun olan sanatçı, Akabinde, 2010 yılında Hollanda'da Rotterdam Codarts Konservatuvarına davet edildi ve Bestecilik ve Elektro-Akustik Müzik Besteciliği bölümüne burslu öğrenci statüsünde kabul edilerek Prof. Peter Jan Wagemans’ın öğrencisi oldu. Burada kompozisyon eğitimini Prof. Peter Jan Wagemans, Elektro-Akustik Müzik Besteciliği eğitimini Prof. Rene Uijlenhoet, Doğaçlama eğitimini Prof. Jan Bas Bollen, Orkestrasyon eğitimini Prof. Hans Koolmees’den alarak, 2015 yılında Kompozisyon ve Elektro-Akustik Müzik Besteciliği Ana Sanat Dalı’ndan burslu öğrenci olarak Lisans derecesi ile mezun oldu. Hollanda’da müzik eğitimi sürecinde bestelediği dört eser konser repertuarlarına alınarak canlı icra edildi.

Önce Vatan Gazetesi

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Berkay Akçay
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