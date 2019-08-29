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BERHAN ARISOY’DAN ‘PARANOYAK’ RUHLARA DOKUNUŞ

Müzikte doğu ve batıyı mükemmel bir şekilde sentezleyen Berhan Arısoy, uzun bir bekleyişin ardından yeni çalışmasıyla hasrete son veriyor. Genç ve başarılı sanatçı, yeni single çalışması ‘Paranoyak’ ile müzik severlerin huzuruna çıkıyor. Fono Müzik etiketiyle çıkan şarkının sözleri Cengiz Atabay’a, müziği Berhan Arısoy’a ait.

BERHAN ARISOY’DAN ‘PARANOYAK’ RUHLARA DOKUNUŞ

Müzikte doğu ve batıyı mükemmel bir şekilde sentezleyen Berhan Arısoy, uzun bir bekleyişin ardından yeni çalışmasıyla hasrete son veriyor. Genç ve başarılı sanatçı, yeni single çalışması ‘Paranoyak’ ile müzik severlerin huzuruna çıkıyor. Fono Müzik etiketiyle çıkan şarkının sözleri Cengiz Atabay’a, müziği Berhan Arısoy’a ait.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:18
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BERHAN ARISOY’DAN ‘PARANOYAK’ RUHLARA DOKUNUŞ

FUNDA AKOSMAN ERMAN

PARANOYAK! KARŞILIKSIZ! AŞK DOLU!

Başarılı sanatçı Berhan Arısoy, ‘Paranoyak’ isimli çalışmasını şu sözlerle tanımlıyor:

“Paranoyak, karşılığı olmayan imkansız bir aşkın etkisiyle ruh hali bozulmuş, paranoyak duygulara dalmış, ama yine de sevdiğine güzel temmenilerle seslenen bir aşığın hikayesi. Aslında, aşkın gerçek hikayesi. Şöyle ki, aşk her zaman tek taraflıdır. Sadece iki kişi bir tesadüfle birbirine aşık olduğunda mutluluk olur. Ama bu aşkın tek taraflı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Aşk duygusu paranoyaktır aslında. O muhteşem temmennileri de, mutluluk hayali de paranoyaktır. Ve en önemlisi, aşk her zaman tek başınadır...”

Aslen doktor olan ve yıllardır görev yaptığı bölgelerde kültürel yapıyı, yöresel müzikleri inceleyen Berhan Arısoy, uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Müziğe çocuk yaşlarda babasının yönlendirmesiyle merak saldığını dile getiren Arısoy, “Ülkemizin müziği son derece geniş bir yelpazeye sahip. Ben de uzun yıllar doktorluk yaptığım yerlerde yöresel müzikleri dinleme, inceleme fırsatı buldum. Şimdi bunları, kendi müziğimle birleştirerek müzik severlere sunuyorum. Benim için dinleyicinin karşısında çıktığım her çalışma, yepyeni bir heyecan, yepyeni bir deneyim” diye konuştu.

HEM BEDENE HEM RUHA TEDAVİ

Mesleğini büyük bir aşkla icra ettiğini dile getiren Arısoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Doktorluk, insanlara faydalı olabilmek elbette ancak aşkla yapılabilecek bir meslek. Müzik de öyle. İnsanların ruhlarına dokunmazsanız, müzik yapamazsınız. O yüzden hayatımı ikiye ayırdım. Mesleğim harici zamanlarımı müziğe, dinleyicilerime daha güzelini vermeye harcıyorum.”

BERHAN ARISOY KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu Berhan Arısoy, çocukluk yaşlarında babasının yönlendirmesiyle müzikle tanıştı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra 2008 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapmaya başladı. 15 yaşında ilk bestesini yapan Arısoy, 2006-2007 yıllarında çeşitli radyolarda ‘Yakamoz’ adlı programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. 2007 yılından itibaren kendi ev stüdyosunda eserlerinin aranjesini de yapmaya başlayan Arısoy, 2010 yılında ilk solo albümü ‘Gurbette Anne’yi çıkardı. Tarzıyla geniş bir kitleye ulaşan ve beğeni kazanan başarılı sanatçı, bu albümden ‘Gurbette Anne’, Çocuklar Gibi’, ‘Sen Bir Aysın’ gibi parçalarıyla dikkat çekti.

2013 yılındaki ‘Alır Başımı Giderim’ isimli single çalışmasıyla beğeni toplayan başarılı müzisyen, aynı yıl soprano Seza Kırgız ile yaptığı düetle de dikkatleri üzerine çekti.

Berhan Arısoy, müzik çalışmalarının yanı sıra, doktorluk mesleğine de İstanbul’da devam etmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman ErmanBerhan ArısoyParanoyakRuhlara Dokunuşönce VatanPapatya
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