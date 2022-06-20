"BEN GÜLBEN ERGEN DEĞİLİM"

HABER: DİNÇER KARACALAR

N’Alaçatı dergisinin lansman gecesi için sahneye çıkan Yeşim Salkım, hakkında yapılan haberlerle ilgili dert yandı.

‘Böyle olmasam 5 kere evlenmezdim’ Salkım; “Merak ettiğiniz bir şey olduğunda neden beni aramıyorsunuz? Ben Gülben Ergen değilim herşeyin cevabı var bende. Birini sevdiysem, aşık olduysam çıkar söylerim saklamam. Sürekli somurtan bir kadın değilim. Siz bir de beni evde görün çok eğlenceliyimdir. Öyle olmasam beş kere evlenmezdim” dedi.

Çeşme Alaçatı’da N’Alaçatı Dergisinin lansmanı yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşti.