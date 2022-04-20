Beklenen albüm bu gece yayında

HABER : DİNÇER KARACALAR
Ortaç'ın birbirinden sevilen şarkılarını ünlü isimlerin yorumladığı çalışma, tam bir yıldızlar geçidine sahne oldu. 12 ünlü ismin seslendirdiği 11 şarkının yer aldığı projenin ilk albümü 'Serdar Ortaç Vol.1'de, Bengü, Bora Duran, Demet Akalın, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş, Hande Ünsal, Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Sakiler ve Ziynet Sali en sevilen Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi. 'Serdar Ortaç Vol.1' Ozinga Music etiketiyle bu gece tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.
SERDAR ORTAÇ VOL.1
Bengü - Heyecan
Bora Duran - İsmi Lazım Değil
Demet Akalın - Bensiz Olsun
Derya Uluğ - Hadi Çal
Ece Seçkin - Yeşil Su
Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş - Resim
Hande Ünsal - Sana Değmez
Merve Özbey - Kararsın Dünyam
Mustafa Ceceli - Beni Unut
Sakiler - Canıma Minnet
Ziynet Sali - Asrın Hatası
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