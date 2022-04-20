Beklenen albüm bu gece yayında

HABER : DİNÇER KARACALAR

Ortaç'ın birbirinden sevilen şarkılarını ünlü isimlerin yorumladığı çalışma, tam bir yıldızlar geçidine sahne oldu. 12 ünlü ismin seslendirdiği 11 şarkının yer aldığı projenin ilk albümü 'Serdar Ortaç Vol.1'de, Bengü, Bora Duran, Demet Akalın, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş, Hande Ünsal, Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Sakiler ve Ziynet Sali en sevilen Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi. 'Serdar Ortaç Vol.1' Ozinga Music etiketiyle bu gece tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.



SERDAR ORTAÇ VOL.1



Bengü - Heyecan



Bora Duran - İsmi Lazım Değil



Demet Akalın - Bensiz Olsun



Derya Uluğ - Hadi Çal



Ece Seçkin - Yeşil Su



Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş - Resim



Hande Ünsal - Sana Değmez



Merve Özbey - Kararsın Dünyam



Mustafa Ceceli - Beni Unut



Sakiler - Canıma Minnet



Ziynet Sali - Asrın Hatası











