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Beklenen albüm bu gece yayında

Merakla beklenen albüm 'Serdar Ortaç Vol.1' bu gece(22.04.2022 00:00) yayında...

20 Nisan 2022 Çarşamba 14:15
Beklenen albüm bu gece yayında

HABER : DİNÇER KARACALAR

Ortaç'ın birbirinden sevilen şarkılarını ünlü isimlerin yorumladığı çalışma, tam bir yıldızlar geçidine sahne oldu. 12 ünlü ismin seslendirdiği 11 şarkının yer aldığı projenin ilk albümü 'Serdar Ortaç Vol.1'de, Bengü, Bora Duran, Demet Akalın, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş, Hande Ünsal, Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Sakiler ve Ziynet Sali en sevilen Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi. 'Serdar Ortaç Vol.1' Ozinga Music etiketiyle bu gece tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

SERDAR ORTAÇ VOL.1

Bengü - Heyecan

Bora Duran - İsmi Lazım Değil

Demet Akalın - Bensiz Olsun

Derya Uluğ - Hadi Çal

Ece Seçkin - Yeşil Su

Faruk Sabancı & İlyas Yalçıntaş - Resim

Hande Ünsal - Sana Değmez

Merve Özbey - Kararsın Dünyam

Mustafa Ceceli - Beni Unut

Sakiler - Canıma Minnet

Ziynet Sali - Asrın Hatası





 

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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