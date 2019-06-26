BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İlk kez aynı projede buluştular

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını HANN ve Motion Content Group’un üstlendiği, Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’i ilk kez bir araya getiren “Annem” filminin afişi sinema severleri şimdiden heyecanlandırdı.

Bir anne – kızın hikayesini anlatan, çekimleri İstanbul ve Kırklareli’nde gerçekleşen film, 20 Eylül’de vizyona girecek.

Başarıyla dolu bir ömür

Ankara'da, 1961 yılında dünyaya gelen Sumru Yavrucuk. Liseden mezun olmasının ardından, 1977 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na kayıt oldu. Bu okulun Şan ve Tiyatro bölümlerinde eğitim aldı ve de 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'ne geçiş yaptı.1982 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'nın kadrosuna geçti. Onlarca tiyatro eserinde ve onlarca filmde/dizide çok önemli karakterlere can vererek halkın gönlünde kendine yer açan Yavrucak Afie jale’den, Altın Portakal’a kadar onlarca prestijli ödülün de sahibi oldu.



