Bedava sertifikalı tek taş pırlanta yüzük kampanyası

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kampanya Şubat ayı sonuna kadar devam edecek

Beylikdüzü Eskiji mobilya çarşısında bulunan BNG Mobilya’nın 14 Şubat Sevgililer Günü için başlatmış oldukları 10.000 TL üzerindeki her alışverişe 1 ad sertifikalı tek taş pırlanta yüzük kampanyası büyük ilgi gördü. Firma yetkilisi Nazan Şenyüz aslında biz bu kampanyayı 14 Şubat’a özel yapmıştık ama gelen talepler doğrultusunda kampanyamızı ay sonuna kadar uzatma kararı aldık. Hediye etmiş olduğumuz yüzük sertifikalı olup 0,7 karat pırlanta, 14 ayar beyaz altın, toplam 2.5 gram ağırlığında piyasa değeri ortalama 1.500 TL olan bir yüzüktür. Kampanyamız daha çok önceden evlenmiş ama eşine pırlanta yüzük hediye edememiş orta yaş ve üstü müşterilerimizden talep görüyor. Hem evdeki eskiyen mobilyalarını yeniliyorlar hemde daha önce gerçekleştiremedikleri hayallerini gerçekleştiriyorlar. Diye konuştu.