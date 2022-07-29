Bebek’te Gece Hayatında Yeni Soluk “Chilai Meyhanesi”

HABER: HAKAN KANBUROĞLU



Mekanın işletmecisi, başarılı iş insanı Kenan Yalım, Chilai meyhanesi ”nin gece hayatına yepyeni bir renk kattığını, mekanın misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya özen gösterdiklerini belirtti.

Yalım "Maksimum özen gösteriyoruz, hijyen konusunda oldukça hassas davranıyoruz, misafirlerimizin sağlığı bizim için çok önemli.” dedi.

Mekanın en üst düzeyde müşterilerine hizmet verdiğinin altını çizen başarılı işletmeci Kenan Yalım "Chilai Meyhanesi”nin hem lezzet konusunda hem de eğlence olarak rakiplerinden bir adım önde olduğunu söyledi.

“Chilai Meyhanesi”nin 250 kişilik kapasitesi bulunuyor Mekanda, Dünya Mutfağından soğuk mezelere, büyüleyici dans gösterilerinden, eğlenceli aktivitelere kadar bir birinden farklı konsept misafirlerini bekliyor.