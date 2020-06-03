Bazen bilerek gündemi tetikliyorum

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Gazeteci “Nurettin Soydan” ile Manken-yorumcu “Ece Gürsel”in hazırlayıp sunduğu Reborn TV’deki “Haber Magazin” programına konuk olan “Seren Serengil”, magazin gündemi ve kendi özel hayatına dair çok çarpıcı açıkmalarda bulundu. Gazeteci Uğur Güneri’ninde konuk olduğu programda, Serengil, son günlerde sıkça tartıştığı ve polemiğe girdiği İrem Derici’den, Şeyma Subaşı ve hayatına giren erkeklere kadar samimi itiraflarda bulundu.

Uğur Güneri ve Nurettin Soydan ile çok eski yıllara dayanan dost olduğunu söyleyen “Seren Serengil”, sanatçıların vefadan uzak kalmasından üzüntü duyduğunu söyledi. Serengil, “ Vefa çok önemli. Günümüzde olmayan şey. Ama ben vefaya önem veriyorum” dedi.

YÜKSEK TANSİYON BANA HAMİLELİĞİMDEN KALDI

Evinden Haber Magazin’e konuk olan “Seren Serengil”, sürekli yüksek tansiyondan yana şikayetçi. Yüksek tansiyonla yaşamaya çalışan Seren, “Bu bana hamileliğimden kaldı. Çok üzüldüğüm düşük olayından sonra yüksek tansiyon hastası oldum. Ben de tansiyonu yüksek bir program yapıyorum. Bu nedenle stres yapacak insanları hayatımdan çıkardım” dedi.

Altı yıldır ekranda magazin haberlerini yorumladığını söyleyen Seren Serengil, “Magazinde bilirkişi konumundaki deneyimli gazeteciler dururken, hiç bir şey bilmeyen ne idüğü belirsiz isimler ekranda yorum yapıyor. İki şakşak yapan patrondan program kapıyor” dedi. Gazeteci “Uğur Güneri” de bunun üzerine, “Omurgalı gazetecilik dönemi bitti. Bu nedenle magazin de bitti. Devir bu nedenle, patronun yukarıdan gelen, her isteğini yapan omurgasızlara kaldı” diyerek Seren’e destek çıktı.

Seren Serengil, Nurettin Soydan’ın, “Hülya Avşar gibi gündemi belirlemek için bazen bilerek mi kasıtlı yorumlar yapıyorsun” sorusuna şu şekilde yanıtladı.

“Zaman zaman gündemi belirlemek için bilerek böyle davrandığım doğru. Hatta bir keresinde Hadise için olumsuz bir yorumda bulunmuştum ama Hadise bunu yutmadı.”

Haber Magazin’in yorumcusu Ece Gürsel’in, Şeyma Subaşı ile ilgili bir sorusunu yanıtlarken çok çarpıcı ifadeler kullandı. Serengil, “Bir adamın kadından gitmesini anlayabilirim. Şeyma Subaşı asla normal davranmadı. Bir evlilik yolunda giderken Zeynep Ilıcalı’nın çok canını yaktı. Bunlar olurken, Acun, Zeynep’ten boşanma aşamasında bile değildi. Şeyma, söke söke bu evliliği bitirdi. Bir yuva yıkıp, bir yuva yapanların benim için bir değeri yok” dedi.

Serengil, “Ben mutluluğu hep yanlış limanlarda aradım ondan. Çünkü ben, hayatımdaki insanlara bir şeyler katarım. Ayrılma aşamasına gelince üzülüyor insan haliyle. Ama bitince, hiç bir evliliğimin bitmesine üzülmedim. Ben yasımı tutar, üzülür çeker giderim o insanın hayatından. Çünkü kimseye bağlı değilim. En büyük üzüntüm, dört evliliğimden de bir çocuk sahibi olamamam.