Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
YHT seferleri yarın başlıyor
YHT seferleri yarın başlıyor
Sağlık Bakanlığı tedbirleri açıkladı
Sağlık Bakanlığı tedbirleri açıkladı
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
1 ton naylon kül oldu
1 ton naylon kül oldu
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bayramda müzik ziyafeti

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:52
0 Okunma
Bayramda müzik ziyafeti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

70 Ünlü İsmin Katıldığı POPSAV Online Müzik Festivalinde Oyuncular Şarkıcılara Konuk Oldu

 

Ünlülerden çok özel itiraflar

Bayram boyunca 3 gün süreyle YouTube Türkiye #evdekal ve Net D kanallarından P&G Türkiye ve Denizbank’ın sponsorluğunda canlı olarak yayınlanan POPSAV Online Müzik Festivali’ büyük bir ilgi ile seyredildi…

#müziklekal sloganı ile yayınlanan, geliri ihtiyaç sahibi olan müzik emekçilerine aktarılacak festivale Demet Akbağ, Cansel Elçin, Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Sekban, Enis Arıkan, Aykut Gürel gibi ünlü isimler de konuk olup, çok özel açıklamalarda bulundular.

Ajda Pekkan’dan best of geliyor

Canlı yayında Hakan Eren’e konuk olan Aykut Gürel; “Son zamanlarda biraz daha caz dilinde projeler yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ajda Hanım’la 1 senedir sahnede de birlikte çalışıyoruz. Ajda Pekkan’ın 2000’lerden önce yapmış olduğu şarkıları başka bir dilde yapsak diye çok heyecanlandım, Ajda Hanım’ı da heyecanlandırdım. 7, 8 şarkı bitti, çok heyecanlıyız” sözleriyle Ajda Pekkan’ın best of albümünün müjdesini verdi.

Canlı yayınların dozu kaçtı

Gökhan Türkmen’e konuk olan Kaan Sekban; “Ben canlı yayınlar ilk başladığında bundan 3 yıl önce canlı yayın yapmaya başlayan bir kişi olarak Pandemi döneminde herkesin canlı yayın yapmasını skeçlerime de yansıttım. Hepsi aynı saatte oluyor, insan hangisini izleyeceğini de bilemiyor. Canlı yayınların dozu kaçtı” dedi.

Şahan inanılmaz başarılı ekmek yapıyor

Canlı yayında Uraz Kaygılaroğlu, Güliz Ayla’nın konuğu oldu. Güliz Ayla’nın; “Uraz, sen karantinada ekmek yaptın mı?” sorusu üzerine Kaygılaroğlu; “Yapmadım; ama ekmek çeşitleriyle kafayı bozanlar oldu. Şahan, inanılmaz başarılı ekmek yapıyor. Ekrana saldırmak istiyorum” dedi.

Çikolata yıkadım

Metin Özülkü’nün konuğu olan Enis Arıkan; “Pandemi döneminde marketten aldığım her şeyi duşakabine koyup, çitiledim. Ben bu konuda doğru örnek olmayabilirim; ama çikolata paketlerini bile yıkadım, delirmiş gibiydim. Şimdi daha iyiyim, sudan geçirip buzdolabına koyuyorum”  dedi.

Canlı yayına kedileriyle katıldılar

Cansel Elçin, canlı yayında Ömür Gedik’in konuğu oldu. Ömür Gedik yayına kedisi Beşiktaş, Elçin ise kedisi Viktor’la katıldı.

Nerede o eski bayramlar

Yonca Evcimik’in konuğu olan Demet Akbağ; “Bu bayram gerçekten nerede o eski bayramlar cümlesi yerine oturdu. Son yıllarda bayramlar insanların tatile gittiği günler olmuştu; ama bu sene iki sokak arkada olan arkadaşlarımızla bile telefon aracılığıyla bayramlaşır olduk. Ne yapalım bu günler de geçecek”  sözleriyle eski bayramlara özlemini dile getirdi.

Gencebay’ın “Dedikodu” isimli şarkısının sözlerinden bir bölüm

Gencebay’ın “Dedikodu” isimli şarkısının sözlerinden bir bölüm

Geliri ihtiyaç sahibi müzik emekçilerine aktarılacak festivale destek veren sanatçılar arasında olan Orhan Gencebay, üzerinde çalışmaya devam ettiği yeni bestesi “Dedikodu” yu ilk kez POPSAV Online Müzik Festivali’nde müzikseverlerle buluşturdu. Gencebay, bir ilke daha imza atarak yeni şarkısın hem çaldı, hem de söyledi. Sanatçı; “Dedikodu yapanınız var mı? Bilmiyorum; ama “Dedi” ye lafım yok üzerine ilave olan “Kodu” çok fena. Aman dedikodu yapmayın” dedi.

“Dedikodu dedikodu

Kim ne dedi kim ne kodu

Bir yalana, binbir yalan katmak şimdi moda oldu

Aşkımıza takmış, canımıza takmış; sanki şeytanla anlaşmış

Dedi kodu yapa yapa; sanki insanlıktan uzaklaşmış”

Bir daha da kimsenin elini öpmem

Şahan Gökbakar canlı yayında Gökhan Türkmen’in konuğu oldu. Gökbakar, Pandemi döneminde yaşananlara atıfta bulunarak; “Bir daha da kimsenin elini öpmem” sözleriyle güldürdü.

Her zaman yanınızdayım

Yonca Evcimik’in konuğu olan Doğa Rutkay; “Müzik emekçilerine destek olmak için yapılan bu organizasyonu gönülden destekliyorum. Biz sizlerin şarkılarıyla büyüdük, her zaman POPSAV’ın yanındayım” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
POPSAVOnline Müzik Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbrahim Tatlıses’ten sürpriz radyo baskını
İbrahim Tatlıses’ten sürpriz radyo baskını
İyilik meleği Azra Akın
İyilik meleği Azra Akın
MAGAZİNMATİK
MAGAZİNMATİK
Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı
Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı
Ünlü Müzisyen Onur Çetin den yeni single
Ünlü Müzisyen Onur Çetin den yeni single
Soner Arıca’dan Öğrencilerle Gençlik Marşı
Soner Arıca’dan Öğrencilerle Gençlik Marşı
Emre Aydın’dan 19 Mayıs Özel Konseri
Emre Aydın’dan 19 Mayıs Özel Konseri
Nurettin Soydan ve Ece Gürsel, Birlikte Magazin Yapacaklar
Nurettin Soydan ve Ece Gürsel, Birlikte Magazin Yapacaklar
Yardım Meleği Morgül'ün Hedefi: "100 TEKERLEKİ SANDALYE"
Yardım Meleği Morgül'ün Hedefi: "100 TEKERLEKİ SANDALYE"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı