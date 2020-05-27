Bayramda müzik ziyafeti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

70 Ünlü İsmin Katıldığı POPSAV Online Müzik Festivalinde Oyuncular Şarkıcılara Konuk Oldu

Ünlülerden çok özel itiraflar

Bayram boyunca 3 gün süreyle YouTube Türkiye #evdekal ve Net D kanallarından P&G Türkiye ve Denizbank’ın sponsorluğunda canlı olarak yayınlanan POPSAV Online Müzik Festivali’ büyük bir ilgi ile seyredildi…

#müziklekal sloganı ile yayınlanan, geliri ihtiyaç sahibi olan müzik emekçilerine aktarılacak festivale Demet Akbağ, Cansel Elçin, Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Sekban, Enis Arıkan, Aykut Gürel gibi ünlü isimler de konuk olup, çok özel açıklamalarda bulundular.

Ajda Pekkan’dan best of geliyor

Canlı yayında Hakan Eren’e konuk olan Aykut Gürel; “Son zamanlarda biraz daha caz dilinde projeler yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ajda Hanım’la 1 senedir sahnede de birlikte çalışıyoruz. Ajda Pekkan’ın 2000’lerden önce yapmış olduğu şarkıları başka bir dilde yapsak diye çok heyecanlandım, Ajda Hanım’ı da heyecanlandırdım. 7, 8 şarkı bitti, çok heyecanlıyız” sözleriyle Ajda Pekkan’ın best of albümünün müjdesini verdi.

Canlı yayınların dozu kaçtı

Gökhan Türkmen’e konuk olan Kaan Sekban; “Ben canlı yayınlar ilk başladığında bundan 3 yıl önce canlı yayın yapmaya başlayan bir kişi olarak Pandemi döneminde herkesin canlı yayın yapmasını skeçlerime de yansıttım. Hepsi aynı saatte oluyor, insan hangisini izleyeceğini de bilemiyor. Canlı yayınların dozu kaçtı” dedi.

Şahan inanılmaz başarılı ekmek yapıyor

Canlı yayında Uraz Kaygılaroğlu, Güliz Ayla’nın konuğu oldu. Güliz Ayla’nın; “Uraz, sen karantinada ekmek yaptın mı?” sorusu üzerine Kaygılaroğlu; “Yapmadım; ama ekmek çeşitleriyle kafayı bozanlar oldu. Şahan, inanılmaz başarılı ekmek yapıyor. Ekrana saldırmak istiyorum” dedi.

Çikolata yıkadım

Metin Özülkü’nün konuğu olan Enis Arıkan; “Pandemi döneminde marketten aldığım her şeyi duşakabine koyup, çitiledim. Ben bu konuda doğru örnek olmayabilirim; ama çikolata paketlerini bile yıkadım, delirmiş gibiydim. Şimdi daha iyiyim, sudan geçirip buzdolabına koyuyorum” dedi.

Canlı yayına kedileriyle katıldılar

Cansel Elçin, canlı yayında Ömür Gedik’in konuğu oldu. Ömür Gedik yayına kedisi Beşiktaş, Elçin ise kedisi Viktor’la katıldı.

Nerede o eski bayramlar

Yonca Evcimik’in konuğu olan Demet Akbağ; “Bu bayram gerçekten nerede o eski bayramlar cümlesi yerine oturdu. Son yıllarda bayramlar insanların tatile gittiği günler olmuştu; ama bu sene iki sokak arkada olan arkadaşlarımızla bile telefon aracılığıyla bayramlaşır olduk. Ne yapalım bu günler de geçecek” sözleriyle eski bayramlara özlemini dile getirdi.

Gencebay’ın “Dedikodu” isimli şarkısının sözlerinden bir bölüm

Gencebay’ın “Dedikodu” isimli şarkısının sözlerinden bir bölüm

Geliri ihtiyaç sahibi müzik emekçilerine aktarılacak festivale destek veren sanatçılar arasında olan Orhan Gencebay, üzerinde çalışmaya devam ettiği yeni bestesi “Dedikodu” yu ilk kez POPSAV Online Müzik Festivali’nde müzikseverlerle buluşturdu. Gencebay, bir ilke daha imza atarak yeni şarkısın hem çaldı, hem de söyledi. Sanatçı; “Dedikodu yapanınız var mı? Bilmiyorum; ama “Dedi” ye lafım yok üzerine ilave olan “Kodu” çok fena. Aman dedikodu yapmayın” dedi.

“Dedikodu dedikodu

Kim ne dedi kim ne kodu

Bir yalana, binbir yalan katmak şimdi moda oldu

Aşkımıza takmış, canımıza takmış; sanki şeytanla anlaşmış

Dedi kodu yapa yapa; sanki insanlıktan uzaklaşmış”

Bir daha da kimsenin elini öpmem

Şahan Gökbakar canlı yayında Gökhan Türkmen’in konuğu oldu. Gökbakar, Pandemi döneminde yaşananlara atıfta bulunarak; “Bir daha da kimsenin elini öpmem” sözleriyle güldürdü.

Her zaman yanınızdayım

Yonca Evcimik’in konuğu olan Doğa Rutkay; “Müzik emekçilerine destek olmak için yapılan bu organizasyonu gönülden destekliyorum. Biz sizlerin şarkılarıyla büyüdük, her zaman POPSAV’ın yanındayım” dedi.