YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Serkan öğretmenin; Kendi çekip, kendi yönetip oynadığı ‘‘BAYRAK’’ vizyonda

Aydın Nazilli’de halen matematik öğretmenliği yapmaya devam eden 32 yaşında ki Konya’lı Serkan Tuğcu, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Bayrak adında bir sinema filmi çekti ve kendi imkanları ile 12 salonda birden oynatmayı başardı. Filmin yapımının her aşaması ayrı bir film konusu olabilecek olan Bayrak’ta kendi ile birlikte öğretmen arkadaşları ve öğrenciler rol alırken 80 kişilik bir ekip çalıştı.

Öğretmen olduktan sonra öğrencileri ile anılarını foroğraflaştıran. Daha sonra videolarını çekmen Serkan öğretmen; Videoları çektikçe hayal gücümün çok iyi olduğunu fark ettim. ardından öğrenci klipleri oluşturmaya başladım. Çocukların o kliplerde kendi görüntülerini izlerken duydukları mutluluk bana ilham verdi ve senaryo yazmaya başladım. Herhangi bir eğitim almadan sosyal platformlarda; film nasıl çekilir? Nelere dikkat etmeli vb. Videoları izleyerek kendimi geliştirmeye başladım. Amatör olarak Isparta/Yalvaç ta uzun metrajlı bir film çektim. Gelen tepkiler beni daha da cesaretlendirdi ve yazmış olduğum Bayrak adlı filmimi çekmeye karar verdim. Dedi.

1930 yılında Atatürk tarafından kurulan vatansever bir birimin hikayesi

Serkan öğretmen projesi 6 seriden oluşuyor. İlk bölümün çekimlerini tamamlayıp Kültür Bakanlığındaki Tescil işlemlerinin ardından 14 Haziran dan itibaren 12 sinema salonunda birden gösterime sokmuş, Bayrak adlı filmi AKSİYON-GİZEM dalında oluğunu söyleyen Serkan Tuğcu; Filmimizin ilk bölümü 129 dakikadan oluşuyor, konusu bir hayli ilginç ve sıradışı... Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1930 da kurulan ve günümüze kadar gizliliğini devam ettiren vatansever bir birim ve dünyayı yöneten ailelerin mücadelesini işlediğim BAYRAK filmimde zaman zaman güncel olayları da yorumladım.

Kendi dağıtmaya başladı, şimdilik 12 salonda birden gösterimde

Film sinema sektörü çok büyük ve karışık bir sektör. Yani ne kadar iyi olursanız olun yanlış adım attığınız an acıması olmayan bir dünya diyebilirim. Filmim için bir kaç film dağıtım şirketi ile görüştüm fakat ilk aşamada dağıtım için yüksek rakamlar istediler. Ben de bu yolun daha yeni başında olduğum ve önümü götemediğim için filmimi kendim dağıtmaya karar verdim. Bu yüzden yakın çevremdeki şehirlerde bulunan sinema salonları ile irtibata geçtim. Şu ana kadar 12 salon filmimizi kabul etti. 1 tanesi bile alsa benim için başarı sayılırdı. Ama tahminimden de fazla talep oldu ve olmaya devam ediyor.

Öğretmen arkadaşları ve dostları aralarında para toplayarak hem yardım etiler hem oynadılar

Filmin yapım aşamasını belgesel olarak çeksek inanın ayrı bi film çıkar. Projeye ilk başlarken öğretmen arkadaşlarım öğrencilerim çevremdeki herkes elele verdiler. Biz senin yanındayız dediler. Senaryoyu okudukça istekleri arzuları daha da arttı. Bu da benim çok hoşuma gitti. Kapsamlı bie projeniz var ve elinizde bir kameradan başka birşeyiniz yok. Öncelikle silah kıyafet almak için pek çok yerle görüştüm ama çoğu yerden olumsuz geri dönüş aldım. Bu aşamada eşim arkadaşlarım ellerini ceplerine attılar ve herkes işin ucundan tutup elele verip gerekli malzemeleri alıp çekimlere başladık. Oyuncuların çoğu benim gibi öğretmen olduğu için boş zamanlarımız genellikle haftasonları oluyordu. Yılmadan bıkmadan çekimlerimizi tamamladık. İlk başlarda bizden bişey olmayacağına inanan insanlar çekimler tamamlanıp fragman yayınlandıktan sonra bizleri alkış yağmuruna tuttular. O an iyi ki de vazgeçmeyip bu işi bitirmişim dedim.

İlk bölüm izlendikten sonra belki birilerinin dikkatini üstümüze çekeriz de bu projeyi profesyonel olarak çekmeye başlarız. Bu ilk hedefim. Eğer yine tek başımıza kalırsak ve sinemalarımızdan da bir gelir elde edersek diğer bölümleri kendimiz çekmeye devam edeceğiz. İlk bölümdeki eksiklerimin farkındayım fakat bu eksiklikler işi bilmediğim için değil imkanım olmadığı için oluşan eksiklikler. Yavaş yavaş imkanlarımız da arttıkça izleyicilerimize daha da güzel bölümler izleteceğimin sözünü veriyorum. Diyerek sözünü tamamladı.