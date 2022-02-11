HABER: DİNÇER KARACALAR



Bahar Gelir, 2022’yi yeni şarkısıyla karşıladı. “Sen Olamazsın”ı seslendiren Gelir, hem etkileyici yorumu hem de yenilediği imajıyla büyük beğeni topladı. Şarkı müzik listelerinde zirveye yerleşirken, Bahar Gelir TV programına odaklandı.

Neşe saçıyor

“Bahar Kapıda” ile Anadolu’yu karış karış gezip birbirinden renkli görüntüleri ekranlara taşıyan Bahar Gelir, programdaki kahkahalarıyla ekrana damga vurdu. Güzel kahkahalarıyla ekrandan neşe saçan sanatçı, “Bayan Kahkaha” olarak anılmaya başladı.