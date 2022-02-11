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Bayan Kahkaha

“Sen Olamazsın” şarkısıyla 2022 yılına iddialı bir giriş yapan Bahar Gelir, “Bahar Kapıda” programındaki kahkahalarıyla “Bayan Kahkaha” olarak anılmaya başladı.

11 Şubat 2022 Cuma 13:34
Bayan Kahkaha

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bahar Gelir, 2022’yi yeni şarkısıyla karşıladı. “Sen Olamazsın”ı seslendiren Gelir, hem etkileyici yorumu hem de yenilediği imajıyla büyük beğeni topladı. Şarkı müzik listelerinde zirveye yerleşirken, Bahar Gelir TV programına odaklandı.

Neşe saçıyor

Bahar Kapıda” ile Anadolu’yu karış karış gezip birbirinden renkli görüntüleri ekranlara taşıyan Bahar Gelir, programdaki kahkahalarıyla ekrana damga vurdu. Güzel kahkahalarıyla ekrandan neşe saçan sanatçı, “Bayan Kahkaha” olarak anılmaya başladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bahar GelirSen OlamazsınBahar KapıdaBayan Kahkaha
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