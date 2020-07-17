Batuhan müzik sektöründe “Fırtınalar” estirecek

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Batuhan, FBR Medya etiketiyle yayımlanan sözü ve müziği kendisine ait Fırtınalar şarkısı için başarılı aranjör Hüseyin Çeliker ile çalıştı.

Bursa’nın 7 farklı mekanında çekilen klibin yönetmenliğini ise Bahadır Aydın üstlendi.

19 yaşında müzik piyasasına giriş yapan Batuhan heyecanını, “ Sözü ve müziği bana ait olan şarkımı sizlere eksiksiz ve kusursuz sunabilmek için çok çalıştık. Sevgili aranjörüm Hüseyin Çeliker’in büyük emekleriyle uzun soluklu bir çalışmaya imza attık. Sizlerle buluştuğum için mutluyum, şarkım fırtınalar estirecek.” cümleleriyle anlattı.