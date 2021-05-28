Batuhan Mutlugil’in Boşanma Anlaşması!

İSTANBUL

Haber Sedat Sarikaya

Boşanma protokolüne göre Mutlugil, ayrıldığı eşine 100 bin euro (ortalama 1 milyon) tazminat ödeyecek.

2016 yılında Bodrum’da sade bir nikâh töreniyle evlenen Batuhan Mutlugil ve Leyla Alfasa’nın mutluluğu kısa sürdü. 2.5 ay önce birlikte yaşadıkları evden ayrılan Batuhan Mutlugil, 8 Nisan’da “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Çift, önceki gün İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar arasında hazırlanan protokole göre Batuhan Mutlugil, Leyla Alfasa’ya 100 bin euro ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleşecek.