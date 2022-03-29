BATMAN’DA MUSTAFA CECELİ RÜZGARI, 15 BİN KİŞİYE KONSER VERDİ

HABER: AZİZ KARATAŞ

Başarılı sanatçı Mustafa Ceceli, Batman’da Saray Gülü konserleri kapsamında konser verdi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı konserde, izdiham yaşandı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceceli, "5-6 yıl önce yine konser için gelmiştim, bizi tekrar burada buluşturanlara teşekkür ederim. Toplanan kalabalığı görünce çok mutlu oldum, güzel bir akşam olacak" dedi. Etkinliğin daha önceden olduğunu belirten sanatçı, "İstanbul'da ve Batman'da da kar kış felaketti, o yüzden etkinliği biraz erteledik" dedi. Organizasyon Erhan Orun'un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Batman’da seyircisiyle buluşan Ceceli, Batmanê Batmanê ve Oy Nazê isimli kürtçe şarkılarını da seslendirerek Batman’daki müziksever hayranlarından tam not aldı.

Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Mustafa Ceceli’yi izlemeye gelenler, coşkulu alkışlarla şarkılara eşlik ettiler. Sanatçı, konser sonunda uzun süre alkışlandı.