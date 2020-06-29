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Başkandan hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Kaşıbeyaz Bodrum'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu...

29 Haziran 2020 Pazartesi 10:42
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Başkandan hayırlı olsun ziyareti

Haber Dinçer: KARACALAR
 

Ünlü restoranın müdavimleri arasında yer alan Türkoğlu, Bodrum Bitez'de yeni şubesini açan Kaşıbeyaz'ı ziyaret etti. 

Gaziantep'in lezzetli mutfağını Ege ile buluşturan Suat Kaşıbeyaz ve Yunus Şirin'e "hayırlı olsun" dileklerini ileten Hidayet Türkoğlu; "Hijyen, lezzet ve kalitenin bir arada olduğu Kaşıbeyaz sektörün en önemli markalarından biri. Bodrum'da bir şube açtıklarını öğrenince çok sevindik. Mekanın ambiansı gerçekten takdire şayan." sözleriyle de memnuniyetini dile getirdi.

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Başkandan Hayırlı Olsun ZiyaretiDinçer Karacalar
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