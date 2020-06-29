Başkandan hayırlı olsun ziyareti

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Ünlü restoranın müdavimleri arasında yer alan Türkoğlu, Bodrum Bitez'de yeni şubesini açan Kaşıbeyaz'ı ziyaret etti.

Gaziantep'in lezzetli mutfağını Ege ile buluşturan Suat Kaşıbeyaz ve Yunus Şirin'e "hayırlı olsun" dileklerini ileten Hidayet Türkoğlu; "Hijyen, lezzet ve kalitenin bir arada olduğu Kaşıbeyaz sektörün en önemli markalarından biri. Bodrum'da bir şube açtıklarını öğrenince çok sevindik. Mekanın ambiansı gerçekten takdire şayan." sözleriyle de memnuniyetini dile getirdi.