Başarılı oyuncu Semra Güzel devam eden tv projelerine yenisini ekledi.

DİNÇER KARACALAR

Güzelik olsundan sonra ''Her Yerde Biz '' adli tv programa başliyor. Bu programda tüm Avrupayı dolaşacak uzaklari yakinlaştiricak,

Semra Güzel aynı zamanda Avrupa'daki başarili gurbetteçilerin hikayelerini kendi sunduğu programına taşıyacak , Güzel gurbetçi kızı olduğundan Gurbetin her şeklini yaşadim her yerde yabanci olmak ama bir o kadarda yaşadiğin yerin insani olmak ne demek çok iyi bilirim o yüzden bu proje benim hayalimdi çekimleri başlayan projede çok eğlendigini havanin soguk olmasina rağmen kalbinin sicacik oldugunu söyledi. Semra Güzel'in sunulduğu '' Her Yerde Biz'' programı her pazar 14:50 de Beyaz Tv de