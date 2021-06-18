Başarılı oyuncu Burhan Çelik’in son projesi Kanal D Dijital Özel Dizisi Girift’in sezon finali yapıldı

HABER: HÜSEYİN UYGUR

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik’in yer aldığı Kanal D Dijital dizisi Girift ilk sezonunu geride bıraktı.

Sezon finali sonrası tatile çıkan Burhan Çelik kameracıların sorularını yanıtladı. Yeni sezon için hazırlıklara başlayacaklarını belirten Burhan Çelik iddialı sözlerde bulundu. Bomba gibi bir sezonun bizleri beklediğini belirtti. Yoğun geçen ilk sezonun bitişi ile Burhan Çelik tatile gitti.