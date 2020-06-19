BAŞARILARIYLA ZİRVEDEN ZİRVEYE KOŞUYOR

CEMİL ÜNGÖR KİMDİR?

Bu hafta başarılı prodüktör ve değerli bir ismi sizler de tanıyın istiyorum. Sanattan insana bir köprü olma yolunda azim ve istikrarla yürüyen başarılı bir isim Cemil Üngör. Değerlidir kadimdir. 1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cemil Üngör ilköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. ilk ticari girişimlerine lise yıllarında telekominikasyon sektörüne girerek başlamış Üngörler Telekom’u kurarak başarılı işlere imza atmıştır ilerleyen yıllarda Enez Otel Turizm ve Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kurucusu ve başkanı Enez Grup Teknoloji ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd Şti’nin kurucusu ve başkanı ayrıca bir döneme damgasını vuran Zula Müzik AŞ’nin sanatçı Bilal Sonses ile birlikte Kurucusu ve ortağı olan Cemil Üngör sahibi olduğu şirketlerin faaliyet ve yatırım alanları bugün; turizm, otel yatırımları ve işletmeciliği, inşaat, enerji, müzik yapımı, prodüksiyon, sosyal medya gibi çeşitli sektörleri kapsıyor.

CEMİL ÜNGÖR GÖSTERDİĞİ BAŞARILI İVMEYİ DAHA DA YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYOR.

İzmir Çeşme’de 2019 yılında açılan Serenity Çeşme Otel’in de sahibi olan Cemil Üngör aynı zamanda müzik dünyasında da “sanattan insana bir köprü olma” misyonu ve prodüktör kimliğiyle öne çıkıyor.

2019 yılında Zula Müzik Genç Yetenekleri Keşfeder Hayallerini Gerçekleştirmesine Yardımcı Olur Sloganı ile sektöre hızlı bir giriş yapan Cemil Üngör;

Irmak Arıcı ile Gece Gibi Gönlün - Pınar Suer ile Sana Bir şey Olmasın

Arda Balkay ile ziyan zebil, Leyla olsun, Şükürler Olsun, İnadını Sevdiğim

Ahsen Almaz ile Yak

Agit Aykut ile Arıyorum

Murat Sungurtekin ile Sunam

İsimli single çalışmalarının Prodüktörlüğünü üstlenmiş şarkılarının milyonlara ulaşmasını sağlamıştır

Peşpeşe başarılı işlere imza atan Cemil Üngör bu başarılı projelerin ardından şarkıcı Bilal Sonses ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmış her ne kadar kâğıt üzerinde ortaklıkları devam etse de Zula Müzik ile yollarını şifahen ayırarak mahkeme sürecinin sonuçlanmasını beklemektedir.

ÜNLÜ PRODÜKTÖR GENÇ YETENEK ARAYIŞINA DEVAM EDİYOR

Bu arada boş durmayan ünlü prodüktör genç yetenek arayışına devam ediyor ve çok yakında iki yeni sürpriz proje ile yeniden trendleri sallayacağını belirtiyor bu iki isim hakkında ser veriyor sır vermiyor

Yatırım ve yönetimleriyle işlerine yön veren Cemil Üngör, bunların dışında şirket kriterlerinden ödün vermeden büyümeye odaklı stratejisini sürdürüyor. İş İnsanı Cemil Üngör evli ve iki çocuk babasıdır Türkçe ve İngilizce bilmektedir. İş seyahatlerine çıkmayı seviyor. Yazları İzmir’in Çeşme İlçesinde Kışları İstanbul’da ikamet etmektedir.

Magazin Haber: Aslı M. Sarı