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BARIŞ MURAT YAĞCI 9.7 MİLYON YORUM İLE SELENA GOMEZ’İN VE DİEGO COSTA’NIN  INSTAGRAM  YORUM REKORUNU KIRDI.

  Survivor yarışmasındaki  başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran, Survivor  şampiyonu olarak işaret edilen, Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı’nın  hayranları instagram’daki son paylaşımına 9.7 milyon mesaj ile  Instagram’da Dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru  kırdı. Bu rakam instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum olarak bir rekor niteliği taşıyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:41
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BARIŞ MURAT YAĞCI 9.7 MİLYON YORUM İLE SELENA GOMEZ’İN VE DİEGO COSTA’NIN  INSTAGRAM  YORUM REKORUNU KIRDI.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Survivor yarışmasındaki  başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran, Survivor  şampiyonu olarak işaret edilen, Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı’nın  hayranları instagram’daki son paylaşımına 9.7 milyon mesaj ile  Instagram’da Dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru  kırdı. Bu rakam instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum olarak bir rekor niteliği taşıyor.

Daha önce Selena  Gömez’e  ait  olan yorum rekorunu,  ünlü futbolcu Diego Costa elinden almıştı. Ünlü oyuncu  hayranları tarafından   son postuna yapılan 9.7 milyonluk  yorum ile  dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez’i ve Dünyaca ünlü futbolcu  Diego Costa’yı geçerek  milli gurumuz oldu.

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