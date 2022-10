BARIŞ DURMAZ’DAN DELİRTEN ŞARKI! KİM BU AYÇA?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Barış Durmaz, henüz 9 yaşındayken ilk albüm teklifini aldı. Bu teklif, yaşının çok küçük olması sebebiyle ailesi tarafından reddedilse de müziğe olan tutkusunu asla kaybetmedi. Barış Durmaz, bugün 20 yılı aşkın müzikal kariyerinde pek çok başarılı projeyle adını duyurmayı başardı.

Mükemmeliyetçiliği, detaycı ve titiz çalışma prensibi, onu başarılı bir müzik adamı yaptı. Çıkardığı tüm çalışmalarında, söz, müzik, aranjesinin yanında; albüm kapağı ve video klipleri de Barış Durmaz imzası taşıyor. Yazdığı yüzlerce şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek olan sanatçı, film ve reklam müzikleri de yapıyor.

Birbirinden değerli müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Barış Durmaz, 6. teklisi Ayça ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Yorumculuğunun yanı sıra aranjör, şarkı sözü yazarı ve besteci kimliğiyle de tanınan Barış Durmaz, yeni single çalışması Ayça’nın mix-mastering’ini de kendisi üstlendi. Barış Durmaz, söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda, çok gizli bir aşkın hikayesini anlatıyor. Şarkıda tek gizli olmayan Ayça!...

Şarkı; mevcut durumundan dolayı şimdilik ismini açıklamadığımız, herkesin çok yakından tanıdığı, “ünlü bir ismin yaşadığı aşkı” anlatıyor. Bu gizli aşka tanık olan Barış Durmaz, ünlü ismimizin yaşadıklarını kaleme aldı ve Ayça’yı yazdı.

Bir kadının, bir adama neler yapabildiğine yakından şahitlik eden Barış Durmaz, şarkısında ünlü kahramanımızın duygularını anlattı. Şarkıda da geçtiği gibi Leyla’yı bile kıskandıran bir aşkla bağlı olan ünlü ismimizin, psikolojik sorunlar yaşamasına tanık olan genç sanatçı, bu sebeple albüm kapağı için deli gömleği giyerek objektifler karşısına geçti.

Gizli aşkın kahramanı olan ünlü ismi, onayının ardından açıklayacağını belirten sanatçı Barış Durmaz şunları söyledi: “ Bazen bir söz, bazen bir resim, belki bir bakış, bazen de çok yakınınızda olan bir durum size şarkı yazdırabilir. Benim de tam olarak yaşadığım buydu. Özellikle her şeyin bu denli hızlı tüketildiği dönemde, fazlasıyla sancılı olsa da, böylesi bir aşka şahit olmak çok değerli. Günümüz dünyasında her şey öyle çabuk değişiyor; öyle anlık başlayıp, bitiyor ki; bu ortamda hala büyük bir tutkuyla yaşanan aşka kayıtsız kalmak benim için gerçekten imkansızdı. Her ne kadar mutlu sonla bitmese de, şarkım ile bu aşk ölümsüzleşti.”