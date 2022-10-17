Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.813,21
ALTIN
990,34
DOLAR
18,59
STERLİN
20,99
EURO
18,14
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel alacak
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3...
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BARIŞ DURMAZ’DAN DELİRTEN ŞARKI! KİM BU AYÇA?

YORUMCULUĞUNUN YANI SIRA ARANJÖR, ŞARKI SÖZÜ YAZARI VE BESTECİ KİMLİĞİYLE DE TANINAN BARIŞ DURMAZ, 6. TEKLİSİ AYÇA İLE MÜZİKSEVERLERLE YENİDEN BULUŞTU. PEKİ KİM BU AYÇA?

17 Ekim 2022 Pazartesi 12:26
BARIŞ DURMAZ’DAN DELİRTEN ŞARKI! KİM BU AYÇA?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Barış Durmaz, henüz 9 yaşındayken ilk albüm teklifini aldı. Bu teklif, yaşının çok küçük olması sebebiyle ailesi tarafından reddedilse de müziğe olan tutkusunu asla kaybetmedi. Barış Durmaz, bugün 20 yılı aşkın müzikal kariyerinde pek çok başarılı projeyle adını duyurmayı başardı.

Mükemmeliyetçiliği, detaycı ve titiz çalışma prensibi, onu başarılı bir müzik adamı yaptı. Çıkardığı tüm çalışmalarında, söz, müzik, aranjesinin yanında; albüm kapağı ve video klipleri de Barış Durmaz imzası taşıyor. Yazdığı yüzlerce şarkısını müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek olan sanatçı, film ve reklam müzikleri de yapıyor.   

 Birbirinden değerli müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Barış Durmaz, 6. teklisi Ayça ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Yorumculuğunun yanı sıra aranjör, şarkı sözü yazarı ve besteci kimliğiyle de tanınan Barış Durmaz, yeni single çalışması Ayça’nın mix-mastering’ini de kendisi üstlendi. Barış Durmaz, söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda, çok gizli bir aşkın hikayesini anlatıyor. Şarkıda tek gizli olmayan Ayça!...

Şarkı; mevcut durumundan dolayı şimdilik ismini açıklamadığımız, herkesin çok yakından tanıdığı, “ünlü bir ismin yaşadığı aşkı” anlatıyor. Bu gizli aşka tanık olan Barış Durmaz, ünlü ismimizin yaşadıklarını kaleme aldı ve Ayça’yı yazdı.    

Bir kadının, bir adama neler yapabildiğine yakından şahitlik eden Barış Durmaz, şarkısında ünlü kahramanımızın duygularını anlattı. Şarkıda da geçtiği gibi Leyla’yı bile kıskandıran bir aşkla bağlı olan ünlü ismimizin, psikolojik sorunlar yaşamasına tanık olan genç sanatçı, bu sebeple albüm kapağı için deli gömleği giyerek objektifler karşısına geçti.

Gizli aşkın kahramanı olan ünlü ismi, onayının ardından açıklayacağını belirten sanatçı Barış Durmaz şunları söyledi: “ Bazen bir söz, bazen bir resim, belki bir bakış, bazen de çok yakınınızda olan bir durum size şarkı yazdırabilir. Benim de tam olarak yaşadığım buydu. Özellikle her şeyin bu denli hızlı tüketildiği dönemde, fazlasıyla sancılı olsa da, böylesi bir aşka şahit olmak çok değerli. Günümüz dünyasında her şey öyle çabuk değişiyor; öyle anlık başlayıp, bitiyor ki; bu ortamda hala büyük bir tutkuyla yaşanan aşka kayıtsız kalmak benim için gerçekten imkansızdı. Her ne kadar mutlu sonla bitmese de, şarkım ile bu aşk ölümsüzleşti.”

Bordo müzik etiketiyle yayınlanan, Barış Durmaz’ın yeni teklisi Ayça’yı tüm dijital platformlarda dinleyebilirsiniz…

   

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Barış Durmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Derin Köklerin Meyvesi’ kitabının mutluluğunu dostları ile paylaştı
'Derin Köklerin Meyvesi’ kitabının mutluluğunu dostları ile paylaştı
4Yüz çizgi film karakteri oldu
4Yüz çizgi film karakteri oldu
Hamurunda televizyonculuk var!
Hamurunda televizyonculuk var!
YBY ETKİNLİK ALANINDA IŞIK SELİ…
YBY ETKİNLİK ALANINDA IŞIK SELİ…
Arabeskin yeni yıldızı
Arabeskin yeni yıldızı
Ece Çevik baharı geri getiriyor!
Ece Çevik baharı geri getiriyor!
ÇAYDA ÇIRA FİLM VE SANAT FESTİVALİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI
ÇAYDA ÇIRA FİLM VE SANAT FESTİVALİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI
Pınar Bent Avrupa’ya açılıyor
Pınar Bent Avrupa’ya açılıyor
ŞAŞIRT BENİ'NİN İZMİR ÇIKARMASI
ŞAŞIRT BENİ'NİN İZMİR ÇIKARMASI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول