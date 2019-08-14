DÜNYA GÜZELLERİNİ TAKİP EDEN TÜRK

BARBAROS YÜKSEL

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Gazeteciliğe 37 yıl önce magazin muhabiri olarak başlayan Barbaros Yüksel, Bulvar ve Tercümen gazetesinde magazin müdürlüğü ,Star Tv de magazin Programları müdürü ve Numberone Medya Grubunda Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Yüksel uzun zamandır Dünya modellik ve güzellik yarışmaları organisazyonlarında aktif olarak yer alıyor.

Çin’de düzenlenen ve dünyaca bilinen Miss Model of the World ve Miss Friendship İnternational yarışmalarının Türkiye başkanlığını yapıyor.

Güzellik yarşmaları dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen etkinliklerin başinda geliyor.

Dünya çapında yapılan bu yarışmalara birbirinden güzel modellerin yan sıra, juri üyesi olarak tanınmis sanatçılar ile ünlü modacıların da katildiğına tanık oluyoruz Güzellik yarışmasına ev sahipliği yapan ülkeler, bu etkinliği bir tanitim aracı olarak kullanıyor.

Türkiye’nin adını duyuruyor, reklamını yapıyor

Günümüzde bu yarışmalarının en fazla bilinenlerinden biri ise kısaca “MMW” olarak tanımlanan Miss Model of the World – Dünyanın en iyi mankeni yarışması. Bu yarışmanın Türkiye direktörü Barbaros Yüksel yıllardır bu yarışmanın genel sekreterliğini yapıyordu. Son 4 yıldır ise Türkiye Natinonal Direktörü oldu. Çin kültür bakanlığı tarafından desteklenen ve Dünya çapında organizasyon kalitesi,bilinirliği ve yabancı ülkelerin katılımının çok olduğu bu yarışmanın Türkiye başkanı olan Yüksel, Uzakdoğu da Türkiye’nin adını duyuruyor.

Barbaros Yüksel bu büyük yarışmasının yanı sıra yine Çin’de düzenlenen bir başka yarışması ‘Miss Friendship international’ yarışmasının da Türkiye başkanı oldu.

Bu yarışmaları Türkiye’den yarışmacı güzel gönderme ve Türkiye içinde yarışma yapması yetkisi alan Yüksel ülkemizdeki ekonomik durumun bu tip yarışmalar yapmaya uygun olmadığını söyleyerek şöyle konuştu: Gönül arzu ediyor ki bu yarışmaları burada yapalım.Ancak artık sponsor bulmak çok zor.Eskisi gibi değil.Bu yüzden yarışmaları ülkemizde yapamıyoruz. Durum böyle olunca ülkemizi yurt dışında temsil edecek kızlarımızı ajanslardan bulmak zorunda kalıyoruz.Aslında bu tip yarışmalar ülkemizin adını yurt dışında duyurmak için bulunmaz bir fırsat oluşturuyor.Yarışmaları televizyonlar canlı yayınladığı için ülkemizin adı ve bayrağı devamlı gözüküyor, görülüyor. Geçen sene Çin’de miss model yarışmasında Türkiye 70 ülke içinde birinci oldu.Bu çok büyük reklam.Kültür ve turizm bakanlığımız bizlere de destek vermesi gerekiyor.”