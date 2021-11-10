Bandırma Füze Kulübü yola çıktı

1950’li Yıllara Damgasını Vuran Büyük Başarı Öyküsü

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ YOLA ÇIKTI

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Her şey “hayallerle” başladı… Sovyet Rusya’nın 1957’de Sputnik 1’i uzaya göndermesi ile “biz de yaparız” diyerek hayallerini gerçekleştirmek isteyen Bandırmalı gençler, kendi kulüplerini kurarak, kısıtlı imkanlara, engellere rağmen hayallerinin peşinden koşarak gökyüzüne füze göndermeyi, tüm dünyaya bu büyük yarışta “biz de varız” demeyi başardılar…

Zoru başaran ve “yeni yeni icadlar çıkarmayın” diyenlere inat hayallerini gerçekleştiren bu gençler, dünya çapında başarılara imza atarak gurur kaynağımız oldular. İşte bu gençlerin ve onları destekleyenlerin dokunaklı hikayesini anlatan “Bandırma Füze Kulübü” düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

GERÇEK YAŞAM HİKAYELERİNDEN ESİNLENİLDİ…

Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazılan senaryosu, usta oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak “Bandırma Füze Kulübü”nün basın toplantısı, Beykoz Kundura Fabrikası Demirane Restaurant’ta yapıldı. Dijital Sanatlarkurucusu Yapımcı Mustafa Uslu, Yönetmen Ömer Faruk Sorak ve tüm başrol oyuncularının katıldığı toplantıda, filmin çıkış öyküsü anlatıldı, sorulara cevap verildi.

“ÇEKİMLERE, 10 KASIM SAAT 9’U 5 GEÇE MUDANYA’DA BAŞLAYACAĞIZ…”

Gerçek yaşam hikayesinden esinlenilen senaryosuyla dikkat çekecek “Bandırma Füze Kulübü”nün, bugüne kadar bilinmeyen ve gün yüzüne çıkmamış bir başarı öyküsünü anlatacağını vurgulayan Yapımcı Mustafa Uslu şunları söyledi:

“Bandırma Füze Kulübü”, 4 yıllık bir projemizdi. Maalesef ülkemizde ve dünyada pandemi hala devam ediyor. Buna rağmen biz, biran önce düzelir umuduyla film yapmaya devam edeceğiz. Filmimizin çekimlerinin bir kısmını Mudanya’da, bir kısmını Bandırma’da, büyük bir bölümünü de burada Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştireceğiz. Buraya Beykoz Kundura Fabrikası’na şu an sanat yönetmenimiz 1950’lerin Bandırması, mekanları, sokaklarını inşa ediyor. Filmde kullanılacak füze, roket denemeleri yapılıyor. Kostüm, sanat grubumuz gece gündüz çalışıyor. İnşallah 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız gün çekimlerimize start vereceğiz…”

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği “Bandırma Füze Kulübü”nde başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkeklive Alican Yücesoy paylaşıyor. Filmde ayrıca Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayalp, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta rol alıyor.

Müziklerini Yıldıray Gürgen’in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı.