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BALKANLARDA AYAK SESLERİ

CÜNEYT ŞENTÜRK, TOPRAK OKULUNDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SÖYLEŞİDE MANZARAYA HAYRAN KALDI

24 Şubat 2021 Çarşamba 13:06
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BALKANLARDA AYAK SESLERİ

YILLARCA SÜREN ACI, YILLARCA SÜREN BÜYÜK GÖÇÜ ANLATAN FİLM HAZIR

BALKANLARDA AYAK SESLERİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Rumeli müziğinin güçlü sesi Cüneyt Şentürk’ün kurduğu EGC Prodüksiyon Film Yapım tarafından çekilen Balkanlarda Ayak Sesleri adlı film tamamlandı. Kuzey Makedonya’da gerçekleşen filmde Yugoslavya İç Savaşı sonrası K. Makedonya’daki masum insanların hayat hikâyelerini ele alıyor. Filmin yapımcısı Şentürk geçtiğimiz gün Nişantepe Orman Park ta karlar altında ki Toprak Okulu’nda  bir söyleşi gerçekleştirerek “Balkanlarda Ayak Sesleri” filminin oluşumu hakkına bilgiler verdi.. Filmde “Türklerin nasıl yıllarca Balkanlarda göçe zorlandığını anlatan Şentürk karlar altında kalan orman park ve Toprak Okuluna da hayran kaldı. Filmde usta oyuncu Selahattin Taşdöğen’in ana karakter olduğunu anlatan Şentürk şu ifadelerini kullandı. “Balkanlarda Ayak Sesleri” filminin tüm ekibi film çekimlerinde çok keyifli anlar yaşadılar. Bir çok köyde soykırım yapılıyor ama bu Türk ailesi bir Sırp askerinin vicdanıyla hayatta kalıyor. Çünkü küçükken bu askeri ailenin dedesi ölümden kurtarmış. Bu yüzden aileyi öldürmüyor. Asker bunu komutanına anlatıyor, komutanı da tepki göstermedince aile Türkiye’ye göç ediyor. Hikayemiz bu” dedi. Filmin senaristliğini  Banu Şentürk yaparken, Selahattin Taşdöğen (Alirıza Dede), Erdinç Kahya (Muhtar), İsmail Ömer (Alirıza dedenin oğlu), Fatime Liman (Alirıza dedenin gelini), Berkan Ahmet (Sırp Askeri), Berat Yakup (Alirıza dedenin torunu), Hürmüz Çako (Alirıza dedenin kızı), Celal Ferah (Komutan), Ercan Kopov (İmam) rol alıyor.Filimin çekim öncesi hazırlıkları  4 -11 Ocak 12-26 ocak 2020   tarihlerinde  Gostivar, Üsküp, Banisa ve Novo Selo’da çekildi. Cüneyt Şentürk söyleşiye gelen Toprak okulu velileri ile karlar üzerinde bir de hatıra fotoğrafı çektirdi, velilerin ısrarı ile karlar üzerinde birde mini konser gerçekleştirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
BALKANLARDA AYAK SESLERİCÜNEYT ŞENTÜRKYaşar Şenyüz
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