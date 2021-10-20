YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Edirne’de Balkan ve Rumeli kıyafetleri Defilesi İlgi Gördü

Edirne Valiliği himayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Türk İğnesinin Mucizesi" Projesi'nden ilham alarak oluşturulan Balkan - Rumeli kıyafetleri koleksiyonundan oluşan defile beğeni ile izlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp öncülüğünde, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği koordinesinde geçmişteki Türk medeniyetinin yakın coğrafyadaki nadide folklorik değerlerini güne taşımak maksadıyla 2 yıl önce başlatılan 40 kişilik ekiple hazırlanan kıyafet koleksiyonu tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayında görücüye çıktı. Sahne düzenlemesi ve koreografisini Berkay Göksoy 10 günlük bir prova çalışması sonunda hazırladı, Programda Rumeli'nin Sesi Etnik Müzik Orkestrası konser verdi. Balkan Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.

Programda Balkanların zenginliği, çeşitliliği ve derinliğinin yansıtıldığını ifade eden ve emeği geçenlere teşekkür eden Edirne Valisi Canalp, programı hazırlayan ekibe çiçek verdi.