Balkan Türk Tiyatrosundan bir göç dramı: Taklacı Güvercinler

HABER. YAŞAR ŞENYÜZ

Cennet Kültür Merkezi’nde sergilenen oyuna Küçükçekmece halkından yoğun ilgi geldi. Gayur Şeh’in yazmış olduğu oyun Rumeliden Anavatan Türkiye’ye göç etmiş iki kardeşin hayat hikayesini ele alıyor. Arif Lila’nın yönettiği oyunun oyuncuları ise Yusuf Emin ve Arif Lila. Oyuna Rumeli’den Türkiye’ye göç etmiş iki kardeş 16 yıl sonra bir apartmanın teras katında bir kümesin içerisinde güvercinlerle birlikte 16 yılın hesaplaşmasını yaşıyor. Ve bu olaya güvercinlerle birlikte siyah geceler şahitlik ediyor. Balkan Türk tiyatrosu taklacı güvercinler oyunuyla Rumeli’den Türkiye’ye göçü anlatmaya devam edeceğini söylüyor