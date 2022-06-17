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“BALKAN NİNNİSİ” Salı Günü Başlıyor

FARKLI MİLLETLERE MENSUP İKİ GENCİN İMKANSIZ AŞKI TRT 1 DE...

17 Haziran 2022 Cuma 10:51
“BALKAN NİNNİSİ” Salı Günü Başlıyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Balkanları en TRT 1’in yaz sezonunda ekrana getireceği, uzun yıllar sonra yurtdışında çekilen en iddialı yapımlardan biri olan “Balkan Ninnisi”nin yayın tarihi belli oldu. Dizinin 1. Bölümü, 21 Haziran Salı akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Çekimlerine Mayıs ayında Üsküp’te başlanan, tanıtımları büyük ilgi gören, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran dizi, hem etkileyici, eğlenceli hikayesi hem de usta oyuncu kadrosunun müthiş performanslarıyla büyük ilgi çekecek ve kısa sürede tiryakilik yaratacak.

KÖFTECİ SÜLEYMAN VE EĞLENCELİ AİLESİNİ İZLEYİCİLER ÇOK SEVECEK…

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin ve Erman Saban rol alıyor.

“Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak “Balkan Ninnisi”nin yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

ETKİLEYİCİ SENARYO, MUHTEŞEM MÜZİKLER…

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç’un kaleme aldığı “Balkan Ninnisi”, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. “Balkan Ninnisi”nin müziklerini Alper Atakan yapacak.

“Balkan Ninnisi”nin 21 Haziran Salı akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarına

gelecek

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Balkan Ninnisi
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