Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
POOYAN’DAN 250 KİŞİLİK DEV KLİP
POOYAN’DAN 250 KİŞİLİK DEV KLİP
Zeljko Obradovic, ailesi ile birlikte Sırbistan'a gidecek
Zeljko Obradovic, ailesi ile birlikte...
Erol Evgin: “Sanat iyileştirir”
Erol Evgin: “Sanat iyileştirir”
Soner Arıca: “Kitap İyi Gelir”
Soner Arıca: “Kitap İyi Gelir”
BALIK AYHAN; TARİHE GEÇECEĞİZ
BALIK AYHAN; TARİHE GEÇECEĞİZ
İş fırsatları için hemen tıkla!

BALIK AYHAN; TARİHE GEÇECEĞİZ

SAHNE SANATÇILARI SENDİKA KURMA YOLUNDA İLERLİYOR

25 Mart 2020 Çarşamba 14:28
118 Okunma
BALIK AYHAN; TARİHE GEÇECEĞİZ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müzik sektöründe Balık Ayhan diye ün yapan Ayhan Küçükboyacı sosyal medyada harekete gecerek iki bine yakın müzisyeni bir araya topluyor. Kurmayı planladıkları Sendika ile Türkiyenin her köşesindeki sahne sanatçılarını tek çatı altına toplamayı hedefliyorlar. Geçen akşam sosyal medyadan canlı yayın yaparak meslekdaşlarına seslenen Balık Ayhan; Arkadaşlar bizler, sektörün en son akla gelen emekçileriyiz. Kriz dönemlerinde ilk etkilenen mahalesef müzik camiası yani bizler oluyoruz. Hiç birimizin sosyal güvencesi yok. Bu ama bizden kaynaklandı, ama patronlardan kaynaklandı, şimdi tartışma zamanı değil, şimdi birlik olma zamanı diyorum. Görüyor ve izliyorum ki bizi daha da zor günler bekliyor. O sebepten dolayı bu birliği acil olarak hayata geçirmemiz gerekiyor. Ciddi bir sendika olmayı planladık. Iyi bir örgütlenme ile yola çıkmamız lazım, benim için başkanlık falan önemli değil, kim bizim elimizi tutacak, kim derdimizi anlayacak ve bu birliğe gönülden hizmet edecekse ben yanında olmaya hazırım. Tüzüğümüzü bitirme aşamasına geldik 3 -5 madde kaldı onları bitirmeye çalışıyoruz. Bu sendikanın bizlerin haklarını korumasını istiyoruz. Yasaklar kalkar kalkmaz biz sahaya ineceğiz, büyüklerimizin abilerimizin yapamadığını biz yapacağız ve tarihe geçeceğiz." dedi…


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.03.2020 14:31
Anahtar Kelimeler:
BALIK AYHAN TARİHE GEÇECEĞİZYaşar ŞenyüzSAHNE SANATÇILARI SENDİKA KURMA YOLUNDA İLERLİYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POOYAN’DAN 250 KİŞİLİK DEV KLİP
POOYAN’DAN 250 KİŞİLİK DEV KLİP
Uğurkan Erez’e Zoraki Tatil İyi Geldi
Uğurkan Erez’e Zoraki Tatil İyi Geldi
Kalpakaslan’ın Torun Sevgisi
Kalpakaslan’ın Torun Sevgisi
SanatçIya Engelsiz Destek
SanatçIya Engelsiz Destek
Erol Evgin: “Sanat iyileştirir”
Erol Evgin: “Sanat iyileştirir”
Soner Arıca: “Kitap İyi Gelir”
Soner Arıca: “Kitap İyi Gelir”
İtalya’da Okuyan Türk Öğrencilerden Duygusal Corona Mesajı
İtalya’da Okuyan Türk Öğrencilerden Duygusal Corona Mesajı
‘Kalp Hanım’ Dijital Platformlarda
‘Kalp Hanım’ Dijital Platformlarda
Murat Evgin’den ‘Evde Kal’ Konseri
Murat Evgin’den ‘Evde Kal’ Konseri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı