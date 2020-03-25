BALIK AYHAN; TARİHE GEÇECEĞİZ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müzik sektöründe Balık Ayhan diye ün yapan Ayhan Küçükboyacı sosyal medyada harekete gecerek iki bine yakın müzisyeni bir araya topluyor. Kurmayı planladıkları Sendika ile Türkiyenin her köşesindeki sahne sanatçılarını tek çatı altına toplamayı hedefliyorlar. Geçen akşam sosyal medyadan canlı yayın yaparak meslekdaşlarına seslenen Balık Ayhan; Arkadaşlar bizler, sektörün en son akla gelen emekçileriyiz. Kriz dönemlerinde ilk etkilenen mahalesef müzik camiası yani bizler oluyoruz. Hiç birimizin sosyal güvencesi yok. Bu ama bizden kaynaklandı, ama patronlardan kaynaklandı, şimdi tartışma zamanı değil, şimdi birlik olma zamanı diyorum. Görüyor ve izliyorum ki bizi daha da zor günler bekliyor. O sebepten dolayı bu birliği acil olarak hayata geçirmemiz gerekiyor. Ciddi bir sendika olmayı planladık. Iyi bir örgütlenme ile yola çıkmamız lazım, benim için başkanlık falan önemli değil, kim bizim elimizi tutacak, kim derdimizi anlayacak ve bu birliğe gönülden hizmet edecekse ben yanında olmaya hazırım. Tüzüğümüzü bitirme aşamasına geldik 3 -5 madde kaldı onları bitirmeye çalışıyoruz. Bu sendikanın bizlerin haklarını korumasını istiyoruz. Yasaklar kalkar kalkmaz biz sahaya ineceğiz, büyüklerimizin abilerimizin yapamadığını biz yapacağız ve tarihe geçeceğiz." dedi…



