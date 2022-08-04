BalaBala ile Geri Döndü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Cankan&Rking (ErkinGenç)'in, “BallaBalla” isimliprojesi, resmî video klibiylebirliktetümdijitalplatformlardayayınlanıyor. 20 yılaradansonrabirarayagelenCankanveRking (ErkinGenç)’den yinedillerdendüşmeyecek hit birşarkıvebüyükemekverilen video klibiylekarşımızda.SözvemüziğiFatih A.B.B. (Cankan)’a, düzenlemesiFatih A.B.B. (Cankan) veHüseyinKırkışoğlu’na, yönetmenliğiiseyineFatih A.B.B. (Cankan)’aaitolanprojedebüyükbirekipçalışmasıgerçekleşti.Şarkıhayranlarıtarafındanilgiiletakipediliyor.
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