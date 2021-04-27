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Bakü’den gelen naif ses!

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

27 Nisan 2021 Salı 18:06
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Bakü’den gelen naif ses!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Bakü'de dünyaya gelen ''Nazlı Rzayeva'' kariyeri süresince farklı işlerle ilgilense de küçük yaşlarda başlayan müzik sevdası onu profesyonel kariyerine ilk adım attırdı.

Güzel sanatçı ilk teklisi Sənə Qurban ile geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu.

Hem enstrüman çalan hem de söz ve beste yapan ''Nazlı Rzayeva''nın yeni şarkısının sözleri KQB, müziği Ferid Aqa imzası taşıyor.

Şarkının dikkat çeken ve güçlü aranjesi ise Kamran Memmedov tarafından düzenlendi.

Genç sanatçının naif sesi ve güzelliği ülke olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte dinleyicisine huzur verecek nitelikte.

'İnsan bir şeyi çok isteyince başarır ve tüm gücüyle acı çeker. Bence de çekilecek.' diyerek yeni şarkısını sosyal medyada sevenleriyle paylaşan genç sanatçı bu yılın iddialı isimleri arasında yerini aldı.

''Nazlı Rzayeva''nın yeni şarkısı Sənə Qurban Türkiye'nin en güçlü müzik yapım şirketlerinden WediaCorp Music etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi Nazlı Rzayeva YouTube kanalında yayında!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nazlı RzayevaBaküSənə Qurban
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