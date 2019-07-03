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Bahçede yıl sonu partisi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Bahçede yıl sonu partisi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:06
13 Okunma
Bahçede yıl sonu partisi

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

ÇİĞDEM TUNÇ, BİNBİR GECE MASALLARI VE ŞÖFÖR NEBAHAT EKİBİNİ EVİNDE AĞIRLADI.

Çiğdem Tunç Tiyatrosu geleneksel yıl sonu yemeğinde tiyatronun yönetmeni Çiğdem Tunç tüm oyuncularına 2019 tiyatro sezonunda ‘Binbir Gece Masalları’ ve ‘Şöför Nebahat’ adlı oyunlarda göstermiş oldukları performans için üstün başarı belgesi verdi.

Oyunculardan Murat Parasayar ve eşi Burçin Parasayar, Abidin Yerebakan, Sema Aras, Hasan Küçük Çetin, Deniz Salman gibi kadroda bulunan ünlüler de geceye renk kattılar.

Gecede tek tek oyuncularına teşekkür eden Çiğdem Tunç ‘Biz kocaman bir aileyiz’ diyerek ÇTT Tiyatrosuna vermiş olduğu emeklerinden dolayı bütün ekibine teşekkür etti. Bütün oyuncularını ailesinin bir bireyi gibi gören Tunç onları Kalamıştaki evinin şahane bahçesinde ağırladı. Duygulu anların yaşandığı gecede herkes senenin yorgunluğunu atmak için gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çiğdem TunçBinbir Gece MasallarıŞoför Nebahat
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