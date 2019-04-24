Bahar Öztan artık çalışmak istiyor

KANSERİ İKİ DEFA YENMEYİ BAŞARAN YEŞİLÇAM’IN GAMZELİ GÜZELİ

BAHAR ÖZTAN; ARTIK ÇALIŞMAK İSTİYOR

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Oynadığı sayısız reklam filimleri ile kameralarla tanışarak büyük ilgi gören ve halk tarafından ekranların gamzeli güzeli olarak anılan Bahar Öztan, o senelerde oynadığı fotoromanlarla da Yeşilçamın yönetmenlerinin de dikkatini çekti.

Yıllarca bir çok sinema filminde de başrol oyuncusu olarak adını yeşilçamın unutulmayan oyuncularının arasına yazdırmayı başardı. 1962 İskenderun doğumlu olan ve arslan burcun un özelliklerini taşıyan gamzeli güzelimiz geçtiğimiz yıllarda hayranlarını çok üzmüştü. 2 defa ard arda kanser tedavisi gören Bahar Öztan şimdilerde oldukça sağlıklı görünüyor.

Kötü ve üzüntülü günlerini geride bırakan Öztan’a geçen akşam bir ödül töreninde rastladık, muhabbet sırasında sağlığının oldukça yerinde olduğunu, artk çalışmak istediğini sinema reklam ve dizilerden teklifler beklediğini söyledi. Sinema ve dizilerde bugüne kadar hep genç ve güzel kadını oynayan Bahar Öztan, Oyunculuğun yaşı olmaz, bir insan kaç yaşında olursa olsun eğer kendisi ile eşleşen doğru bir senaryo varsa başarıyla oynar, dedi.

Ödül töreni boyunca hayranları ve sevenleri tarafından oldukça büyük ilgi gören Öztan kimseyi kırmayarak herkesle hatıra fotoğraf çektirerek bütün hayranlarını ve dostlarını memnun etti.