BAĞIŞ KLİP GELİRİNİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAK

HABER: HABİB BABAR

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden İbrahim Bağış,sahilleri coşturacak 2 haraketli şarkısını piyasaya sürdü. Yakışıklı şarkıcı ‘Narim’ şarkısında 7, ‘Bir Şarkım Var’ isimli şarkısının klibinde ise ülkemizde yaşayan Laleli’de mağazalarda çalışan 30 Ukraynalı ve Rus genç kız oynattı. Aynı anda dijital platformlardaki yerini alan şarkılar şimdiden büyük ilgi gördü.

KLİP GELİRİ SAVAŞ MAĞDURU UKRAYNALI ÇOCUKLARA

Şarkılarından elde edeceği geliri Ukraynalı savaş mağduru çocuklara bağışlayacağını belirten İbrahim Bağış,’Ateş altında ülkelerinden kaçan, savaşın acımasızlığına tanık olan, savaşta babasını, annesini kaybeden çocuklara çok üzülüyorum. Çünkü ben tüm zorlukları aşarak bugüne geldim parklarda da yattım köprü altlarından da kaldım.Hiç bir zaman geldiğim yeri unutmadım. Bir gün bunları yapacağımı her zaman bilincindeydim ve yaptım. Zorluğun ne olduğunu biliyorum ve albümden elde edeceğim tüm geliri onlara bağışlayacağım’Laleli esnafının klibime yaptıkları desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yapacağım yeni projelerle müzik dünyasında fırtınalar estireceğim.’dedi.