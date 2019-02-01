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BABAYLA KIZIN DANSI

ATV de yıllarca izleyicileri ekranlara kilitleyen Kırgın Çiçekler dizisinin Meral’i Aleyna Solaker, magazin camiasının duayen gazetecisi olan babası Hakan Solaker’in doğum gününde babası ile dans ederek ona en güzel doğum günü hediyesini verdi.

BABAYLA KIZIN DANSI

ATV de yıllarca izleyicileri ekranlara kilitleyen Kırgın Çiçekler dizisinin Meral’i Aleyna Solaker, magazin camiasının duayen gazetecisi olan babası Hakan Solaker’in doğum gününde babası ile dans ederek ona en güzel doğum günü hediyesini verdi.

01 Şubat 2019 Cuma 11:55
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BABAYLA KIZIN DANSI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ


Dün akşam magazin camiasının duayen gazetecisi Hakan Solaker doğum gününü kutlamak için Etiler’de bulunan BonneVie dergisinin merkez ofisinde bir parti verdi. Sadece çok yakın dostlarının davet edildiği doğum günü partisinde kesilen pasta da Organik Magazinci Hakan Solaker logosu yer aldı. Yeşilçamın ünlü jönü Engin Çağlar’ın da katıldığı partide iş ve sanat dünyasından tanıdğımız simaların yanı sıra gazetemizin yazarlarından Kıvanç Terzioğlu’da vardı. Doğum günü pastası kesildikten sonra birlikte dans eden baba kızı gören dostları bol bol fotoğraflarını çektiler. Parti sonuna doğru gelen tepsi tepsi Suşi’ler gecenin en büyük sürprizi oldu.


Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kırgın ÇiçeklerYaşar ŞenyüzMeralAleyna Solaker
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