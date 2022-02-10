Babasının Ceketi İle Sahne Alan Yeşim Salkım’a NE GİYSE YAKIŞIYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Biraz edep”

“Eskidendi Çok Eskiden”

Sahneye babası Dursun Salkım’ın ceketiyle çıkan Yeşim Salkım; “Babam bu ceketini sahnelerinde çok giymiş, 60 yıllık ceket. Bu akşam onu da anmak istedim. Biraz kapalı; ama yapacak bir şey yok.. Birileri açılırken biz de kapanalım ki biraz edep olsun, böylesi daha güzel olacak şarkı söylerken” sözlerinin ardından “Eskidendi Çok Eskiden” isimli şarkıyı söyledi.

Flamenko rüzgarı estirdi

2 saat sahnede kalan Salkım, gece boyunca 90’lardan günümüze sevilen şarkılarını seslendirirken, programının orta bölümünde orkestrasıyla birlikte flamenko rüzgarı estirdi.