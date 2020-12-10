BABAR AZERBAYCAN’A DEMİR ATTI

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Reality programlarındaki başarısı nedeniyle TV dünyasında ‘Atom Karınca’lakabıyla bilinen gazeteci Habib Babar’ın albümünün yönetmenliğini müzik dünyasının genç yönetmeni Samet Akkuş, yaptı. Akademi Müzik etiketiyle piysaya çıkan albümde birbirinden güzel sekiz türküye yer veren Babar,albümünün ilk klibini ise söz müziği Muharrem Özdemir’e ait olan ‘Dön Gel’isimli türküye çekti.

Hem gazetecilik,hem de müzik çalışmasını bir arada yürüten Habib Babar,Akademi Müzik Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkan albümünün büyük ses getirdiğini belirterek, ‘Firmamın sahibi Rahmi Akkuş ile aldığımız bir kararla müzik dünyasında bir ilke imza atacağız. 8 esere ardı ardına klip çekeceğim. Özellikle Azerbaycan’da hit şarkı haline gelen Azeri şarkım ‘Amandır Evlenmeyin’in klibini ise Azerbaycan’da çekeceğiz. Klipte Azerbaaycanlı oyuncu ve model Sia Recebali oynayacak’dedi.