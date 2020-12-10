Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1362
ALTIN
465.041
DOLAR
7.8597
STERLİN
10.4475
EURO
9.5160
Prof. Dr. Ceyhan'dan görüntülü ilk mesaj
Son Dakika
Prof. Dr. Ceyhan'dan görüntülü ilk...
Şentop'tan 'AB' açıklaması
Son Dakika
Şentop'tan 'AB' açıklaması
Bahçeli'den, Covid-19 aşısı kararı
Son Dakika
Bahçeli'den, Covid-19 aşısı kararı
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan yolcusu 
Son Dakika
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı,...
Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde
Son Dakika
Joe Biden'ın oğlu FBI incelemesinde
İş fırsatları için hemen tıkla!

BABAR AZERBAYCAN’A DEMİR ATTI

Medya dünyasının usta ismi usta gazeteci Habib Babar’ın ‘Ağlama Gülüm’isimli albümü tüm dijital platformlardaki yerini aldı

10 Aralık 2020 Perşembe 16:20
1 Okunma
BABAR AZERBAYCAN’A DEMİR ATTI

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Reality programlarındaki başarısı nedeniyle TV dünyasında ‘Atom Karınca’lakabıyla bilinen gazeteci Habib Babar’ın albümünün yönetmenliğini müzik dünyasının genç yönetmeni Samet Akkuş, yaptı. Akademi Müzik etiketiyle piysaya çıkan albümde birbirinden güzel sekiz türküye yer veren Babar,albümünün ilk klibini ise  söz müziği Muharrem  Özdemir’e ait olan ‘Dön Gel’isimli türküye çekti.

Hem gazetecilik,hem de müzik çalışmasını bir arada yürüten Habib Babar,Akademi Müzik Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkan albümünün büyük ses getirdiğini belirterek, ‘Firmamın sahibi Rahmi Akkuş ile aldığımız bir kararla müzik dünyasında bir ilke imza atacağız. 8 esere ardı ardına klip çekeceğim. Özellikle Azerbaycan’da hit şarkı haline gelen  Azeri şarkım ‘Amandır Evlenmeyin’in klibini ise Azerbaycan’da çekeceğiz. Klipte Azerbaaycanlı oyuncu ve model Sia Recebali oynayacak’dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Habib Babarönce VatanAğlama GülümAlbümDijitalTvRealityAtom KarıncaGazeteciMuharrem özdemirDön GelTürkü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARDA GEZER ‘DEN  BEKLENEN ALBÜM ‘’EPISODE1 ‘’ 
ARDA GEZER ‘DEN  BEKLENEN ALBÜM ‘’EPISODE1 ‘’ 
6. Engelsiz Sanat Ödülleri töreni bu yıl Nevşehir’de gerçekleşti
6. Engelsiz Sanat Ödülleri töreni bu yıl Nevşehir’de gerçekleşti
Melike Demirağ’dan sevenlerine müjde
Melike Demirağ’dan sevenlerine müjde
Taş Fırın Erkeği’nin 25 yıllık romantik asker mektubu
Taş Fırın Erkeği’nin 25 yıllık romantik asker mektubu
Ödüllere doymayan dişçi
Ödüllere doymayan dişçi
Vahe Kılıçarslan, Melisa Özmen’nin Yalısında! 
Vahe Kılıçarslan, Melisa Özmen’nin Yalısında! 
Aydın Kurtoğlu’nun ‘Şahsiyet’i yayında!
Aydın Kurtoğlu’nun ‘Şahsiyet’i yayında!
Bahadır Tatlıöz‘den bir ilk!
Bahadır Tatlıöz‘den bir ilk!
Demet Işıl Yılmaz
Demet Işıl Yılmaz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma