"BABAMIN VEFATININ ARDINDAN GALİBA DÜNYA BİTTİ, YÜRÜYEMEYECEĞİM DEDİM VE YÜRÜYEMEDİM"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Benim hikayem annemin kanser olduğunu öğrendiğimde başladı. diyen Yıldız acılarla dolu süreci şöyle anlattı: " Ameliyat süreci ve sonrası yaşanan sıkıntılar bizi çok yıprattı. Bence kanser hastasının yakınları da psikolojik destek almalı çünkü evdeki herkesi etkiliyor. 9 yaş küçük erkek kardeşim var ona bu süreci hissettirmek için çok çabaladım. Babama da belli etmek istemedim tansiyonu çıkmasın diye. Kendimi çamaşır makinesindeki eşyalar gibi hissediyordum; beynimi toparlayamıyordum. Tedavisi 5 sene sürdü. Bende ağır panik atan oluştu. Hala ambulans sesini duyduğumda sıçrıyorum."

“ABLA ARTIK BİZİM BABAMIZ DA MI YOK”

Babasının hayatını kaybetmesinin de kendisinde ciddi etkiler bıraktığını, hayattan vazgeçtiğini söyleyen Yıldız şunları kaydetti: “Babamın vefatının ardından galiba dünya bitti, yürüyemeyeceğim dedim ve yürüyemedim. Kardeşim hastaneye geldi, çok donuk, sanki başkası ölmüş gibi bir tepkiyle ‘Abla artık bizim babamız da mı yok’ dedi. Beni bitiren bir söz. 2016’da babam vefat etti. Hala bu sözü unutmuyorum.

ANNEMİN RAPORLARINI GÖREN DOKTOR ERKEK ARKADAŞIN VAR MI, BENCE EVLEN DEDİ

Annesinin raporlarına bakan doktorun kendisine erkek arkadaşın var mı, bence evlen dediğini söyleyen Yıldız evlilik hikâyesini şöyle anlatı: “Türk toplumunda annen seni beyaz gelinlikle görsün algısı var ya. Çıktım muayenehaneden, ben kiminle evleneceğim, bunu düşünüyorum. Bana evlen dedi ya, bugün evlenmek zorundaymışım gibi hissettim. Kanaldakilerle dışarı çıkmıştık. Tinerci bir çocuk geldi, kameramanım da ‘kardeşim yürü git, önüne bak’ deyince ne delikanlı çocuksun, benimle evlensene dedim. O da benden hoşlanıyormuş zaten. Başkasından hoşlanma şansı yok yedi saat beni görüyor, benden başkasını görmüyor.”

ACILAR ÜZERİNE KURULAN EVLİLİKTE KARŞINIZDAKİ KİŞİYE DE HAKSIZLIK EDİYORSUNUZ

Kameramanıyla 15 gün içinde evlendiğini söyleyen Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Annem şoka girdi, babam sana hiçbir şey söylemiyorum dedi çünkü anladı. Annem öldükten sonra ona haksızlık etmek istemedim çünkü ben annemin mezarına gidiyorum, saatlerce oturup ağlıyorum ve bu çocuğun da hayatı kararıyor. Gel dedim biz ayrılalım, ayrıldık. Acılar üzerine kurulan evlilikte karşınızdaki kişiye de haksızlık ediyorsunuz”

60 YAŞINDAYIM SATEN PİJAMA GİYİYORUM DEDİ TEYZE SENİN YAŞINDAKİLER KEFEN GİYDİ DEDİM

Annesi ve babasını kaybettiği sürecin iş hayatını da çok kötü etkilediğini söyleyen Yıldız şunları kaydetti: “Evlilik programı yaparken biri aradı, 60 yaşındayım, evlenmek istiyorum, ben saten pijama giyiyorum. Teyze senin yaşındakiler kefen giydi dedim gayri ihtiyari. Müdüre gittim, ben önümüzdeki sezon kanalda olamayacağım, iki kanaldan teklif var dedim. Külliyen yalan. Çarşamba söyledim Cuma günü beni kovdular. Okan Bayülgen Sinem İzdivaç’a geri dönsün diye kampanya başlattı. Yayını bıraktım bir hafta sonra iki kanaldan teklif geldi. İzdivaç’ı bırakma sebebim anneniz yeni vefat etmiş ve anneniz yaşında bir kadın saten pijamadan bahsediyor. Lanet olsun yapmayacağım bu işi dedim ”