Aziz Karataş 4. ödülünü aldı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Önce Vatan Gazetesi’nin başarılı yazarlarından Aziz Karataş bu yılki dördüncü ödülüne kavuştu. Yaptığı başarılı magazin ve kültür sanat haberleri ile bu ödüllere layık görünen Karataş; Bana layık görünen bu ödülleri aldığıma çok mutluyum, almış olduğum ödüller beni asla şımartmayacak olup ustalarımdan görmüş olduğum mesleki ve ahlaki terbiyeler çerçevesinde daha iyi işler yapmak için beni daha fazla sorumluluk sahibi yapıyorlar. Dedi.

Önce Vatan Gazetesi’nin yanında İHA ‘ya da haber servisi yapan Karataş’ın en büyük hayalinin gazeteciliğini Ankara Meclis koridorlarında Cumhurbaşkanı ve devlet başkanlarının haberlerini takip ederek ülkenin genel sorunları ile alakalı siyasi haberlerini magazin haberleri tadında yapmak olduğunu söyledi. Ben Yaşar Şenyüz ve Önce Vatan Gazetesi adına kendisini bu başarılarından dolayı kutluyoruz.