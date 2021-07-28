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Azerbaycanlı Şarkıcı Kamilla Mamedzade’nin hayali gerçek oluyor

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:10
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Azerbaycanlı Şarkıcı Kamilla Mamedzade’nin hayali gerçek oluyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kardeş ülke Azerbaycan’da çocuk yaşta ünlü olan 11 yaşındaki Kamilla Mamedzade, şimdi de Türkiye’de müzik dünyasına girmeye hazırlanıyor. Güçlü sesi ve farklı yorumuyla bugüne kadar sadece Azerice değil, İngilizce şarkılar da seslendiren Kamilla Mamedzade, Türkiye’nin önde gelen prodüktörlerinin dikkatini çekti. Türkçe şarkılardan oluşan albümü için çalışmalara başladı.

Türkiye’de albüm çıkarmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Kamilla Mamedzade, bugüne kadar Azerbaycan ve diğer kardeş ülkelerden çok sayıda ödül aldı. Son olarak Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak düzenlediği Four Seasons Hotel Bakü’deki International Golden Palm Awards’ta “En iyi çocuk şarkıcı ödülü”nü aldı. Küçük yaşına rağmen yaptığı başarılı projeler sayesinde farklı ülkelerde birçok kez ödüle layık görüldüğünü, hedefinin ise Altın Kelebek Ödül töreninde ödül almak olduğunu açıkladı.

 Genç şarkıcı, “Kardeş ülke Türkiye’ye büyük sevgim var. Türkiye’de yaptığım ve yapacağım her proje benim için çok değerli” dedi. Kamilla’nın ayrıca 15 Haziran Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Gününe özel İngilizce “Azerbaycan” şarkısını seslendirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kamilla MamedzadeAzerbaycanlı şarkıcı
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