AZERBAYCAN'IN 32 MİLYON GURURU!

HABER: AZİZ KARATAŞ



''Ömrüm'' şarkısıyla profesyonel müzik kariyerine adım atan ve küçük yaşlardan beri müzik sevdalısı olan ''Şöhret Memmedov''un kendisine ait bir çok eseri de bulunmaktadır.

Askeri okulu bitiren ve şimdilerde Azerbaycan'da Karabağ topraklarını korumayı vatani görevi belleyen ''Şöhret Memmedov'' bu zorlu zamanlarda sevenlerinden ayrı kalmadı ve ''Öpüm Nefesinden'' şarkısıyla kısa sürede 34 milyon izlenerek, dijital müzik platformlarında her geçen gün zirveye tırmanarak sektördeki yerini daha da sağlamlaştırarak hafızalara kazındı.

Sözü ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait olan şarkının adına hayat veren isim ise Dildara Eyyubova oldu. Sözüyle ve müziğiyle dinleyicisinin kalbine dokunan ve sözleriyle hem geçmişte hem de gelecekte uzun bir yolculuğa çıkartan ''Öpüm Nefesinden'' hızlı yükselişine devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük YouTube partnerlerinden ve müzik şirketlerinden birisi olan Wediacorp Music ile işbirliği içerisinde olan ''Şöhret Memmedov'', sevenlerini bekletmeden çok yakında sürpriz ve merak uyandıran projelerle yeniden dinleyicisiyle buluşacak.

''Şöhret Memmedov''un yeni şarkısı ''Öpüm Nefesinden'' tüm müzik platformlarında ve klibi kendi YouTube kanalında yayında!