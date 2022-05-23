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AYŞENUR KESKİN’DEN BOMBA GİBİ İBRAHİM ERKAL YORUMU

Beş yıl önce yaşamını kaybeden İbrahim Erkal’ın unutulmaz şarkısı Balam, Ayşenur Keskin’in sesiyle yeniden hayat buldu. Tarzı ve yorumuyla herkesi kendisine hayran bırakan 26 yaşındaki müzisyen “Erzurumlu Mümessil” filmi için seslendirdiği Balam şarkısıyla dinleyenleri büyüledi. 

23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:26
AYŞENUR KESKİN’DEN BOMBA GİBİ İBRAHİM ERKAL YORUMU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Rafet El Roman ve Cem Belevi gibi müzisyenlere vokal yaparak, müzik sektöründe dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki müzisyen Ayşenur Keskin, bu kez de İbrahim Erkal’ın Balam şarkısına getirdiği dikkat çeken yorumla konuşuluyor.

Uzun yıllar müzik eğitimi alan, İzmir Opera Balesi’nde aldığı opera eğitimiyle de ses performansını maksimum kullanma yeteneğiyle herkesi kendisine hayran bırakan müzisyen, Erzurumlu Mümessil filminde yer verilecek olan İbrahim Erkal’ın Balam şarkısını yeniden yorumladı. Sesiyle filmin duygu temposunu artıran ve farklı ses rengiyle dikkatleri üzerine çeken müzisyen Ayşenur Keskin şimdi de Aşkın Nur Yengi’nin kız kardeşi Süheyla Yengi’den şan dersleri almaya başladı.

“SÜRPRİZ PROJELERE HAZIRLANIYOR”

Önümüzdeki dönem sürpriz isimlerle yapacağı düet projelerine imza atmaya hazırlanan Ayşenur Keskin, müzik camiasında uzun süre konuşulacak şarkılarla sektörde fark yaratmayı hedeflediğini söyledi. Balam şarkısının kendisine şans getirdiğini söyleyen genç sanatçı, coverlar ve özel bestelerle önümüzdeki dönemde dinleyici karşısına çok daha farklı konsept projelerle çıkacağının da müjdesini verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ayşenur KeskinBalamİbrahim Erkalİbrahim Erkal Balam
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