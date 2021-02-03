Ayşe Çınar “Başın Sağ Olsun” diyor 

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

“Cadı Kazanı” isimli şarkısıyla dinleyenlerden tam not alan Ayşe Çınar’ın sözleri Gökhan Şahin’e, müziği ve düzenlemesi Şahin Kurnaz’a ait olan “Başın Sağ Olsun” isimli yeni single’ı bugün gectiğimiz günlerde Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

İddialı

Ayşe Çınar, Türk Halk Müziğine ait bir enstrüman olan kavalı modern batı soundu ile birlikte popüler müzik içinde kullanarak düzenlenen “Başın Sağ Olsun” isimli yeni şarkısıyla iddialı.

Sanatçı, yeni single’ının kapak ve imaj fotoğrafları için Juliet Demir’in tasarladığı şapka ile Halil Güzel’in objektifine poz verdi.