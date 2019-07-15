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Ayşe Arman: Bizi kurtaracak tek şey iyilik

Göktürk dergisinden müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ayşe Arman, İyilik Kolyeleri projesinden bahsetti.

Ayşe Arman: Bizi kurtaracak tek şey iyilik

Göktürk dergisinden müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ayşe Arman, İyilik Kolyeleri projesinden bahsetti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:42
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Ayşe Arman: Bizi kurtaracak tek şey iyilik

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

‘’BİZİ KURTARACAK ŞEY İYİLİK’’
Hakan Kanburoğlu'nun sorularına açık yüreklilikle cevap veren Arman 'İyilik Kolyeleri'nin ortaya çıkışı hakkında ''Bizi kurtaracak şey iyilik, küçük küçük iyilikler yapacağız ve halka halka büyüyecek. İyiliğin bulaştığına inanıyorum.'' açıklamasını yaptı.

'SOSYAL MEDYAMI İYİLİK İÇİN KULLANIYORUM''
 
'İyilik Kolyeleri' çalışmasının son durumundan da bahseden Arman, ''60 kurum ile çalıştık, 35 sivil toplum örgütüne, derneğe 1 milyon 600 bin lira kaynak yarattık, sosyal medyamı iyilik için kullanmaya devam ediyorum.'' cümlelerini kullandı. 

‘HAYATIMDA YAPTIĞIM EN ANLAMLI ŞEY’’
'İyilik Kolyeleri' ile hissettiklerini ise ''İşe yaradığımı bir başkasına faydalı olabildiğimi hissediyorum, hayatımda yaptığım en anlamlı şeylerden biri.'' cümleleriyle belirtti. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ayşe ArmanHakan KanburoğluGöktürk DergisiRöportajHaber
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