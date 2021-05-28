Aynur Aydın’dan Eurovision İtirafı: Şarkım Hazırdı

İSTANBUL

SEDAT SARIKAYA

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Aynur Aydın, Milliyet Instagram hesabından canlı yayınlanan ‘Melis Baştuğ ile Haftanın Konuğu’ programına katıldı.

Bu yıl 65. kez yapılan Eurovision yarışmasıyla ilgili konuşan Aynur Aydın, Türkiye’yi kendi şarkılarından biriyle temsil edecek olsan hangisi olurdu?” sorusunu şöyle yanıtladı;

”Eurovision ile ilgili eskiden çok hayallerim vardı. Son katılacağımız yıl Ankara’da ben görüşmüştüm, şarkım da hazırdı ama sonra katılmama kararı aldık. İnsanın şevki kırılır ya. Kendi şarkılarımdan birisini seçecek olsam bu şarkı ‘Diğer Yarın’ şarkısı olurdu.”