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AYNUR AYDIN SAHNEDE HEM COŞTU HEM COŞTURDU!

08 Kasım 2021 Pazartesi 10:51
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AYNUR AYDIN SAHNEDE HEM COŞTU HEM COŞTURDU!

DİNÇER KARACALAR

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın önceki akşam, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için Çanakkale'de siyah-beyazlılar ile buluştu. Gecede sahne alan Aynur Aydın, gelenlere unutulmaz bir konser akşamı yaşattı. En sevilen şarkılarını coşkuyla seslendiren Aydın, sosyal medyada da en çok konuşulanlar listesine girip yine gündem oldu.

Sahnedeki cesur tarzıyla, performansıyla, esprileriyle ve enerjisiyle dikkat çeken Aynur Aydın, danslarıyla da beğeni topladı.

Gecenin sonunda "Bir Aşk Hikayesi" şarkısını siyah beyazlılarla birlikte söyleyen Aynur Aydın, zaman zaman sahnede duygusal anlar da yaşadı.

Aynur Aydın konser sonrası, "Benim için çok anlamlı ve heyecanlı bir geceydi. Çok kıymetli insanlarla birlikte bu gece buradayız. Her şarkımda bana eşlik eden, benimle eğlenen, duygulanan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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AYNUR AYDIN SAHNEDE HEM COŞTU HEM COŞTURDU
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