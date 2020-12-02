‘AYIP ŞEYLER’ DEDİ, HEMCİNSLERİNİ KIZDIRDI

İSTANBUL
NEDRET HOTUN
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, “Ayıp Şeyler” adlı şarkısını 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkısında rap yapan sanatçı, toplumsal sorunlara farkındalık yaratmak istediğini söyledi.
Evcimik, Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. Şarkıcının 90’larda başrolünde yer aldığı “Çılgın Bediş”in senaryo yazarlarından Burak Akkul da “Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum” ifadesini kullandı.
İŞTE O ŞARKI
Haksızlık, almış başını gitmiş
Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar
Fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Sen kadınsın zekisin
Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin
Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
Açarsan mahremini içeri girer işte öyle
Uçkuruna sahip çıkamayandan
Yeteri kadar çekmedik mi?
Dik dur ahlaklı ol ki
Seni hakettiğin gibi sevsinler
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