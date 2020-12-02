‘AYIP ŞEYLER’ DEDİ, HEMCİNSLERİNİ KIZDIRDI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, “Ayıp Şeyler” adlı şarkısını 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkısında rap yapan sanatçı, toplumsal sorunlara farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Evcimik, Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. Şarkıcının 90’larda başrolünde yer aldığı “Çılgın Bediş”in senaryo yazarlarından Burak Akkul da “Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum” ifadesini kullandı.

İŞTE O ŞARKI

Haksızlık, almış başını gitmiş

Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi

Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar

Fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Sen kadınsın zekisin

Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin

Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın

Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle

Açarsan mahremini içeri girer işte öyle

Uçkuruna sahip çıkamayandan

Yeteri kadar çekmedik mi?

Dik dur ahlaklı ol ki

Seni hakettiğin gibi sevsinler