AYHAN TAYLAN'DAN DÜĞÜN ŞARKISI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müzik dünyasının güçlü sesi Ayhan Taylan, "Hoş Geldin Seni Sevmek Ne Güzel" ile sevenlerine bir kez daha 'merhaba' dedi.

Sözleri Ahmet Selçuk İlkan ve Çağlar Gündoğdu'ya, müziği ise yine Çağlar Gündoğdu'ya ait olan "Hoş Geldin Seni Sevmek Ne Güzel" şarkısında Ayhan Taylan'a Aysun Taşçeşme eşlik etti.

Düzenlemesini Selim Çaldıran'ın, mix mastering'ini Candar Köker'in yaptığı şarkı A&T Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Romantik şarkının klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi. Gelin-damat konseptiyle kamera karşısına geçen Ayhan Taylan, şarkının düğünlerin vazgeçilmezi olacağını söyledi.

SEZEN AKSU ŞARKISI İLE SÜRPRİZ YAPACAK

Yakında sürpriz bir çalışmaya imza atacak olan Taylan," Müzik çalışmalarına başladığım bir Sezen Aksu şarkısı hazırlıyorum. Kısa zamanda müzisyen arkadaşlarımla stüdyoya girip şarkıyı tamamlamayı planlıyorum. Müzik kariyerimde Orhan Gencebay şarkısı da okumayı çok istiyorum