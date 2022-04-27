Aygün “Kış Sabahı” ile çok sevildi

Haber: AZİZ KARATAŞ



Uzun süredir sosyal medya paylaşımları ile merak uyandıran Aygün, sevenlerini çok bekletmedi ve “Kış Sabahı” isimli single çalışması tüm müzik platformlarında yerini aldı.

“Kış Sabahı”nın söz ve müziği Sabahattin Pamuk, aranjesi Davut Samet Sarıhan’a ait.

Yönetmen koltuğunda Yusufcan Özbilen’in oturduğu projenin senaryosunu ise Aygün yazdı.

Yoğun kar sahneleriyle dikkat çeken klipte Aygün’ün tarzı da projenin göze hitap eden detayları arasındaydı.

“Kış Sabahı” içinde kendinize ait bir parça bulacağınız sözleri ve özgün altyapısıyla da önümüzdeki dönemde herkesin diline pelesenk olacak.

Aygün’ün sevilen “Kış Sabahı” isimli single çalışması MGM Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında.