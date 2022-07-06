Aydoğan Topal’a Kafkasya Müzik Ödülü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Güçlü yorumu ve sesiyle tanınan Aydoğan Topal, ödülünü alırken şunları söyledi; “Uluslararası bu önemli ödülü almış olmaktan dolayı ülkem ve sanatın birleştirici gücünün kültürlere köprü olması adına gururlu bir gün. Gürcistan’da düzenlenen Caucasus Phoenix Kafkasya Müzik Ödüllerinde 2021 Yılının En İyi Sanatçı ödülünü aldığım için çok mutluyum. Doğru yolda üzerine koyarak mücadeleye üretmeye devam edeceğim. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki sanat!