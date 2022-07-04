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Aydoğan Topal’a Gururlandıran Ödül

Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Aydoğan Topal, Caucasus Phoenix Ödülü (Kafkasya Müzik Ödülleri) 2021 yılının En İyi Sanatçı ödülünü aldı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:31
Aydoğan Topal’a Gururlandıran Ödül

HABER: DİNÇER KARACALAR

Güçlü yorumu ve sesiyle tanınan Aydoğan Topal, ödülünü alırken şunları söyledi; “Uluslararası bu önemli ödülü almış olmaktan dolayı ülkem ve sanatın birleştirici gücünün kültürlere köprü olması adına gururlu bir gün. Gürcistan’da düzenlenen Caucasus Phoenix Kafkasya Müzik Ödüllerinde 2021 Yılının En İyi Sanatçı ödülünü aldığım için çok mutluyum. Doğru yolda üzerine koyarak mücadeleye üretmeye devam edeceğim. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki sanat!

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Anahtar Kelimeler:
Aydoğan TopalKafkasya Müzik ÖdülleriCaucasus Phoenix Ödülü
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