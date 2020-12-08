Aydın Kurtoğlu’nun ‘Şahsiyet’i yayında!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Her projesiyle adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı ‘’Aydın Kurtoğlu’’, ''Şahsiyet'' ismini verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Uzun süredir sosyal medya paylaşımları ile merak uyandıran ‘’Aydın Kurtoğlu’’, sevenlerini çok bekletmedi ve ‘’Şahsiyet’’ tüm müzik platformlarında yerini aldı.

‘’Şahsiyet’’in sözleri Hakkı Yalçın, müziği Ceyhun Çelikten, düzenlemesi Tarık İster, mix Utku Ünsal mastering ise Emre Kıral imzası taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Murat Joker’in oturduğu projenin stil danışmanlığını ise Görkem Öden yaptı.

Su altı sahneleriyle dikkat çeken klipte ‘’Aydın Kurtoğlu’’nun yeni tarzı da projenin göze hitap eden detayları arasındaydı.

‘’Şahsiyet’’; içinde kendinize ait bir parça bulacağınız sözleri ve özgün altyapısıyla da önümüzdeki dönemde herkesin diline dolanacak.

Aydın Kurtoğlu'nun yepyeni şarkısı ''Şahsiyet'' DMC/ Kurtoğlu Prodüksiyon etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!